Адвокати "Беркута" і Януковича звинуватили Луценка у покриванні вбивств на Майдані

Не допускаючи адвокатів родичів загиблих беркутівців на допит генпрокурора Юрія Луценка, детективи Національного антикорупційного бюро скоюють порушення процесуального законодавства і тим самим покривають його злочинні дії з приховування правди про події на Майдані в лютому 2014 року Про це сьогодні заявив адвокат Марина Семесюк, матері загиблого беркутівця Миколи Семесюка, Олександр Горошинський на спільній прес-конференції з Віталієм Сердюком, який також є адвокатом екс-президента Віктора Януковича.

Між адвокатами, які намагалися отримати доступ до приміщення, де проводився допит Луценка і його прес-секретаря Лариси Сарган трапилася словесна перепалка. Повну відео версію заяв адвокатів, а також подій, які відбувалися в коридорах будівлі НАБУ під час допиту глави ГПУ Сердюк опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Є норми, які зобов'язують слідчого детектива допускати на допит осіб, які ініціювали допит. Це їх обов'язок. Я був ініціатором цієї слідчої дії, але мене не допускають, - пояснив адвокат Горошинський в ході бесіди з прес-секретарем Юрія Луценка Ларисою Сарган. – Детективи НАБУ на сьогоднішній день працюють спільно з Луценком. Луценко був викликаний тільки тому, що слідчий суддя зобов'язав детектива Жукову викликати його на допит. До цього вона нічого не робила. У неї рік перебувала у провадженні справа, і вона нічого не зробила, Щоб встановити факти. Тільки після того, як слідчий суддя зобов'язав її це зробити, ми тут і зібралися".

Нагадаємо, що НАБУ сьогодні викликало Луценка на допит через його рішення про передачу кримінального провадження стосовно учасника Евромайдана Івана Бубонця прокурорам на чолі з заступником генпрокурора Анжели Стрижевської, які, на думку адвокатів, фактично зупинили слідство щодо осіб, які підозрюються у вбивстві беркутівців 20 лютого 2014 р., а також можуть бути причетні до загибелі ряду протестувальників майданівців.

"Коли Бубенчику повідомили про підозру, коли нардеп Парасюк звинуватив Луценка в тому, що той безпосередньо закликав людей приходити зі зброєю на Майдан, в той же день Юрій Луценко відкликав підозра щодо Бубонця. Я хочу задати питання: які правові підстави у нього були, як у прокурора, який не має освіти. – пояснив свою позицію Горошинський. - Спочатку, коли я звернувся із заявою про злочин, фактично була постанова про закриття справ. І лише через рік після того, як було оскаржено постанову про закриття кримінального провадження, зараз це кримінальне провадження знову розслідується. Але незважаючи на це, детектив Жукова мене не допускає в процес і на допит".

Як пояснили адвокати, Марія Самесюк, чиї інтереси представляє в даному процесі Горошинський, є матір'ю співробітника спецпідрозділу "Беркут", якого вбили в районі 9 годин ранку 20 лютого 2014 р. біля Жовтневого палацу кулею 12-го калібру, випущеної з мисливської рушниці. Того ж дня, коли загинув Самесюк, в період між 5: 30 ранку і до 17: 00 вогнепальні поранення отримали 63 співробітники міліції. В цілому в період з 18 по 20 лютого серед співробітників міліції отримали вогнепальні поранення не менше 210 осіб, а в цілому кількість загиблих від вогнепальних поранень працівників міліції склало 21 людина.

За словами адвокатів, вони, як і слідчі ГПУ і НАБУ, на сьогоднішній день мають вичерпними фото - і відео-доказами щодо осіб, які могли вчинити серію цих злочинів. Однак правоохоронці під тиском генпрокурора досі не вживають жодних дій для просування слідства. Не береться до уваги і ряд фактів, а також фото - і Відео-свідчень щодо осіб, які могли скоїти вбивства в тому числі і протестувальників, оскільки це могло спростувати основну версію, яку просуває в судах ГПУ, починаючи з 2014 р.

На думку адвокатів, їх недопуск до допиту може бути пов'язаний з тим, що або сам допит не проводився, або детективи НАБУ підходять до цього формально і фактично не здійснювали в ході спілкування з генпрокурором повноцінно всі необхідні слідчі дії.

"Сьогодні ми в ході допиту ми хотіли поставити запитання генпрокурору: чому він покриває вбивць Майдану, чому він відпустив Бубонця, чому не може сказати правду в очі матерям убитих працівників правоохоронної системи? Чому детективи засекретили справу і чому Луценко не отримував пропуск в НАБУ, а приходить на допит через чорний хід, ховаючись від людей? – заявив адвокат Віталій Сердюк. - Робиться все, щоб поховати розслідування справ про вбивства на Майдані. Всім відомо, що тоді постраждали як мітингувальники, так і співробітники правоохоронних органів. Є справа про їхні вбивства. Є людина, яка прямо і відкрито в ЗМІ зізнався, що він розстрілював 20 лютого 2014 р. працівників правоохоронних органів. Ця справа потрапила в руки Луценка, і він зробив все, щоб цю справу поховати. На сьогоднішній день за ініціативою захисту, НАБУ взяло в свої руки розслідування справи проти Луценка про заступництво вбивць Майдану. Ми дуже просимо ЗМІ уважно стежити за діяльністю НАБУ, тому що вже перші їх кроки – спроба засекретити розслідування вбивств на Майдані, вигородити основних організаторів та заступників даних вбивств, – викликає дуже велике занепокоєння. У чиїх інтересах все-таки діє НАБУ – в інтересах закону, в інтересах присяги, в інтересах матерів убитих правоохоронців і протестуючих або в інтересах Юрія Луценка, який є генпрокурором? На сьогоднішній день ми демонструємо і надаємо НАБУ всі матеріали, що підтверджують пряму причетність до покрывательству справи вбивць Майдану і вимагаємо нарешті зняти з нього гриф секретності, надати суспільству всю інформацію".