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  • У Хмельницькому поліцейський шукали 4-річну дитину, яка виїхала від батьків в магазин іграшок
15 липня 2019, понеділок, 19:48 9
Події 2019-07-15T20:28:05+03:00
Українські Новини
У Хмельницькому поліцейський шукали 4-річну дитину, яка виїхала від батьків в магазин іграшок

У Хмельницькому поліцейський шукали 4-річну дитину, яка виїхала від батьків в магазин іграшок

По дорозі в магазин з дитиною нічого не сталося. Фото: hm.npu.gov.ua
По дорозі в магазин з дитиною нічого не сталося. Фото: hm.npu.gov.ua

У Хмельницькому поліцейські за 15 хвилин знайшли 4-річного мандрівника, який, як виявилося пізніше, виїхав на велосипеді з дому. Його знайшли, коли малюк вибирав собі іграшки в магазині. Про це повідомляється в поліції Херсонської області.

Вчора вдень по спецлінії 102 надійшло повідомлення, що у мікрорайоні Дубове з приватного будинку зник 4-річний хлопчик. Заявник повідомив, що дитина може пересуватися на чотириколісних дитячому велосипеді.

Одержавши опис зниклого хлопчика, всі екіпажі патрульних були орієнтовані на виявлення дитини. Незабаром, оглядаючи вулиці, співробітники роти тактико-оперативного реагування та слідчо-оперативної групи помітили схожий велосипед біля входу в центральний універмаг, на вулиці Проскурівській.

Поліцейські зайшли всередину магазину і помітили зниклого хлопчика, який безтурботно вибирав собі іграшки в одному з дитячих відділів.

По дорозі в магазин з дитиною нічого не сталося. Поліцейські передали батькам хлопчика цілим і неушкодженим.

А раніше в Херсоні 5-річна дівчинка втекла з дитячого саду і пройшла півміста.

Також в Одеській області однорічна дівчинка пішла з дому в дитячий сад.

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