Поліція евакуювала 1,6 тис. осіб через повідомлення про мінування санаторію у Львівській області

Поліція евакуювала 15 липня близько 1,6 тис. чоловік через повідомлення про замінування одного з санаторіїв в курортному місті Трускавець (Львівська область). Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.\r\nНевідомий 15 липня повідомив про мінування санаторію.\r\nПовідомлення про мінування надійшло на електронну скриньку санаторію.\r\nНа місце події прибули вибухотехніки, проводилася евакуація.\r\nВсе було евакуйовано 1,6 тис. відпочиваючих.\r\nВибухівки не виявлено.\r\nЗа даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.\r\nЗловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.\r\nПроводиться досудове розслідування.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, співробітники Національної поліції евакуювали близько 700 осіб через повідомлення про мінування 5 об'єктів в Генічеську Херсонської області.