Поліція евакуювала 1,6 тис. осіб через повідомлення про мінування санаторію у Львівській області

Поліція евакуювала 15 липня близько 1,6 тис. чоловік через повідомлення про замінування одного з санаторіїв в курортному місті Трускавець (Львівська область). Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Невідомий 15 липня повідомив про мінування санаторію.

Повідомлення про мінування надійшло на електронну скриньку санаторію.

На місце події прибули вибухотехніки, проводилася евакуація.

Все було евакуйовано 1,6 тис. відпочиваючих.

Вибухівки не виявлено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Національної поліції евакуювали близько 700 осіб через повідомлення про мінування 5 об'єктів в Генічеську Херсонської області.