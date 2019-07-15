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15 липня 2019, понеділок, 17:33 14
Верховна Рада і партії 2019-07-15T17:37:24+03:00
Українські Новини
Бойко хоче прямих переговорів про мир з Донецьком, Луганськом та Москвою

Бойко хоче прямих переговорів про мир з Донецьком, Луганськом та Москвою

Кандидат у прем'єр-міністри від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко провів зустріч з майбутніми парламентаріями з різних регіонів України, щоб сформувати план дій щодо вирішення ключових проблем регіонів в перші 100 днів роботи.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"Ми єдина політична сила, яка принесе в Україну мир і стабільність. Ми йдемо в парламент, щоб реалізувати наш мирний план. А це прямі переговори з Донецьком, Луганськом, Москвою. До цих переговорів ми готові і не боїмося за свої рейтинги. Люди хочуть жити у мирі, без страху, відчувати себе у безпеці. Ростити дітей, будувати свої будинки, радіти життю, а не чекати обстрілів. І цей наказ виборців ми виконаємо. І хоч як би не намагалися наші опоненти перешкодити нашій перемозі, використовуючи провокації та відверту брехню, їм це не вдасться! Люди знають, що тільки ми – єдина справжня політична сила, яка може відновити мир, знизити тарифи, домогтися скасування всіх цих антинародних реформ, люди нам вірять. Люди на нас сподіваються. І ми їх не підведемо! Ми  — це "Опозиційна платформа - За життя", №6 у виборчому бюлетені. Це номер перемоги!" - підкреслив Юрій Бойко.

Він подякував учасникам команди миру за бійцівські якості, за сміливість і впевненість, з якою вони ведуть кампанію.

"Вас не злякали жодні погрози. У вас велика і важлива мета - перемогти, щоб принести мир в Україну, щоб, нарешті, почати виводити людей з бідності, щоб повернути людям нормальне життя. І я впевнений, ви захистите інтереси виборців. Увійшовши в парламент, ми відразу почнемо виконувати нашу програму, не дарма вона називається "Мир! Відповідальність! Турбота!" – зазначив Юрій Бойко.

А підстави для впевненості у перемозі є. Згідно з даними останніх соцопитувань, рейтинг політичної сили зростає, і менше ніж за тиждень до виборів "Опозиційна платформа - За життя" займає 2-е місце у рейтингу партій-лідерів парламентських перегонів з результатом 15,3%.

За "Слугу народу" готові віддати свої голоси 41,9% респондентів, 7,9% і третє місце у "Європейської солідарності" Порошенка, трохи відстає від них "Батьківщина" - її результат 7,2%. В "Опозиційного блоку" менше статпохибки - 2%.

Опитування проводилося з 5 по 9 липня "Фондом інноваційних проектів" у всіх регіонах України за винятком АР Крим і непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей. Всього опитано 1 201 респондент. Статистична похибка не перевищує 2,9%.

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