підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
15 липня 2019, понеділок, 17:28 388
Президент 2019-07-15T17:43:21+03:00
Українські Новини
Президент різко розкритикував керівництво Одеського порту у зв'язку з погіршенням його роботи

Президент різко розкритикував керівництво Одеського порту у зв'язку з погіршенням його роботи

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував діяльність керівництва Одеської філії АМПУ та ДП "Одеський морський порт" у зв'язку з погіршенням показників роботи порту.

Про це він заявив під час наради з розвитку морських портів в Одесі.

Президент зазначив, що в порту почув про "нормальне положення справ", хоча сам він має дещо іншу інформацію. "А можна почути конкретні речі? Що тут взагалі відбувається? Не політичною мовою, а предметною?", – звернувся до присутніх Глава держави.

Президент звернув увагу, що доходи порту зменшилися, а зарплати, як і адміністративні витрати багаторазово збільшилися.

"Доходи у 2015 році-1 млрд грн, в 2018 – 421 млн, чистий прибуток в 2015 році склала 397 млн грнс 1 млрд, а в 2018 році – вже 19,2 млн грн. Зарплата директорату дуже цікава: у 2015 – 14 тис грн, а в 2018 – 192 тис грн. Може, ви (звертаючись до керівництва порту – ред.) скажете, що все нормально? Але мені здається, що щось не те", - підкреслив Глава держави.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Президента України Олексій Гончарук підкреслив, що Одеський порт за останні три роки втратив 15% вантажопотоку, а цифри за останні три роки демонструють негативні тенденції. "Вони показують, що прибутковість і чистий прибуток порту впали в 16 раз. Ми бачимо, що ефективність зменшується, а витрати зростають. У нас величезна кількість сигналів, що в морському порту діяльність здійснюється далеко не завжди в інтересах держави. Нас дуже цікавить практика, коли державні буксири віддаються (в оренду - ред.) за півціни приватним компаніям погодинно. Нас дуже цікавить, що єдиний в'їзд на державний порт контролює приватна компанія", – зазначив Олексій Гончарук.

Присутні на нараді перший заступник голови Одеської філії АМПУ Олександр Зубик та в. о. директора ДП "Одеський морський торговельний порт" Віктор Войтко не змогли відповісти на запитання Президента і пояснити причини погіршення роботи порту. Негативну динаміку керівники порту пов'язують виключно з тим, що держпорт не займається стивідорною діяльністю і роботою приватних компаній.

У той же час на нараді був відсутній голова Одеської філії АМПУ Ігор Ткачук, який, за інформацією його першого заступника, не зміг вчасно пройти митний контроль і затримався в дорозі.

Нагадаємо, в портових колах керівництво ДП "Одеський морський порт" та Одеського філіалу АМПУ називають єдиної "вінницької" командою. Керівництво порту повністю підконтрольне голові Одеської філії АМПУ Ігорю Ткачуку.

Главу Одеської філії АМПУ називають креатурою Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який особисто пролобіював призначення Ткачука спочатку на посаду в. о. директора порту, а незабаром – голови Одеської філії АМПУ. Керівництво порту звинувачують з махінаціями з госбуксирами в Одеському порту, зокрема, в незаконній оренді держбуксирів за заниженою вартістю фірмам, пов'язаним з керівництвом порту.

Більше новин про: Володимир Зеленський Одеський морський торговий порт

Архів
Новини
Через борги та нові схеми у вуглепромі шахтарі знову збираються до Києва, – ЗМІ 18:42
Зеленський розповів, що на його жовтих браслетах - прізвища українських моряків 18:20
Імпорт товарів перевищив експорт більше ніж на $2,6 млн за п'ять місяців 18:19
2 тис. учасників АТО/ООС отримають в Києві бюджетне житло, – КМДА 18:14
У Києві почали капремонт дороги на проспекті Бандери 18:06
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Ціни на яблука найнижчі за 3 роки, Україна готується до рекордного експорту 22:02
Напад на кандидата в нардепи виявився передвиборчим піаром, - ЗМІ 17:13
Зеленський і Богдан знялися в плавках в одеському море для відео про перевірку води 10:10
Стара вантажівка в Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook
У Чорнобильській зоні виявили небезпечний предмет з потужною радіацією 10:44
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти замінованим полем 19:34
Рейк'явік. Фото: pixabay
Лондон на першому місці: Визначено 5 найрозвинутіших міст світу 00:09
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень 12:15
Авто з кортежу Зеленського.
Авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям 23:15 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok