Президент різко розкритикував керівництво Одеського порту у зв'язку з погіршенням його роботи

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував діяльність керівництва Одеської філії АМПУ та ДП "Одеський морський порт" у зв'язку з погіршенням показників роботи порту.

Про це він заявив під час наради з розвитку морських портів в Одесі.

Президент зазначив, що в порту почув про "нормальне положення справ", хоча сам він має дещо іншу інформацію. "А можна почути конкретні речі? Що тут взагалі відбувається? Не політичною мовою, а предметною?", – звернувся до присутніх Глава держави.

Президент звернув увагу, що доходи порту зменшилися, а зарплати, як і адміністративні витрати багаторазово збільшилися.

"Доходи у 2015 році-1 млрд грн, в 2018 – 421 млн, чистий прибуток в 2015 році склала 397 млн грнс 1 млрд, а в 2018 році – вже 19,2 млн грн. Зарплата директорату дуже цікава: у 2015 – 14 тис грн, а в 2018 – 192 тис грн. Може, ви (звертаючись до керівництва порту – ред.) скажете, що все нормально? Але мені здається, що щось не те", - підкреслив Глава держави.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Президента України Олексій Гончарук підкреслив, що Одеський порт за останні три роки втратив 15% вантажопотоку, а цифри за останні три роки демонструють негативні тенденції. "Вони показують, що прибутковість і чистий прибуток порту впали в 16 раз. Ми бачимо, що ефективність зменшується, а витрати зростають. У нас величезна кількість сигналів, що в морському порту діяльність здійснюється далеко не завжди в інтересах держави. Нас дуже цікавить практика, коли державні буксири віддаються (в оренду - ред.) за півціни приватним компаніям погодинно. Нас дуже цікавить, що єдиний в'їзд на державний порт контролює приватна компанія", – зазначив Олексій Гончарук.

Присутні на нараді перший заступник голови Одеської філії АМПУ Олександр Зубик та в. о. директора ДП "Одеський морський торговельний порт" Віктор Войтко не змогли відповісти на запитання Президента і пояснити причини погіршення роботи порту. Негативну динаміку керівники порту пов'язують виключно з тим, що держпорт не займається стивідорною діяльністю і роботою приватних компаній.

У той же час на нараді був відсутній голова Одеської філії АМПУ Ігор Ткачук, який, за інформацією його першого заступника, не зміг вчасно пройти митний контроль і затримався в дорозі.

Нагадаємо, в портових колах керівництво ДП "Одеський морський порт" та Одеського філіалу АМПУ називають єдиної "вінницької" командою. Керівництво порту повністю підконтрольне голові Одеської філії АМПУ Ігорю Ткачуку.

Главу Одеської філії АМПУ називають креатурою Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який особисто пролобіював призначення Ткачука спочатку на посаду в. о. директора порту, а незабаром – голови Одеської філії АМПУ. Керівництво порту звинувачують з махінаціями з госбуксирами в Одеському порту, зокрема, в незаконній оренді держбуксирів за заниженою вартістю фірмам, пов'язаним з керівництвом порту.