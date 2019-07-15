Запровадження нового ринку збільшить конкуренцію та сприятиме зниженню цін на електроенергію, - Хайсман

Запроваджений новий ринок електроенергії збільшить конкуренцію та сприятиме зниженню цін на електроенергію. Про це заявив член правління Асоціації країн Бенілюксу з енергетичної економіки Рональд Хайсман в коментарі журналісту щодо запуску ринку електроенергії з 1 липня.

"Я в цьому плані Україною пишаюся. Що ви, нарешті, зробили цей крок. Це чудове рішення. Перехідний період буде складним, зокрема, для ваших енергетичних компаній, муситимете до цього пристосуватися. Я навіть припускаю, що вашим компаніям, що зараз працюють, це не дуже сподобається, бо в них розкішна монополістська позиція. Але вони, зрештою, адаптуються до нових правил, за якими працює ринкова система. Їм доведеться змінюватися. Щоби вижити, вони просто змушені будуть пропонувати новий, кращий сервіс", - заявив Хайсман.

На думку енергетичного експерта, внаслідок енергореформи в Україні будуть створюватись нові енергопідприємства, на ринок зайдуть міжнародні енергокомпанії, що збільшить конкуренцію та сприятиме зниженню цін на електроенергію і підвищенню якості послуг, які надаватимуться споживачам. Зокрема, він навів приклад реалізації реформи в Нідерландах, де до її початку було п’ять енергетичних компаній, а нині – 85.

"Різні типи підприємств, міжнародні енергетичні компанії заходитимуть до України, тож у вас буде справжній ринг, на якому теж змагатимуться. Завоювати споживача буде важче, і це – плюс для домогосподарств. Для них продукт стане дешевшим. Ціна на електроенергію складається з собівартості, податків, витрат власне енергокомпаній, і ось тут уже намагатимуться здешевити виробництво. Щоби пропонувати нижчу ціну. І саме покриття буде якіснішим. Ви зможете знайти те, що підходить конкретно вам – хочете зелену енергетику, шукатимете серед зелених енергетичних компаній. Якщо не піклуєтеся про це – йтимете до звичайної. Приміром, тієї, що продасть дешевше. Це змушуватиме постачальників працювати якісніше, й ринок буде конкурентним. А ви, зрештою, матимете дешевшу електроенергію, більше покриття і якісніший сам продукт", - прогнозує Хайсман.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

Україна запровадила ринкові відносини в електроенергетиці передостанньою з країн Європи.