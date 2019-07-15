На проспекті Бандери повністю оновлять покриття проїжджої частини, бордюри та дощову каналізацію, – Кличко

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив, що Комунальна корпорація "Київавтодор" розпочала капітальний ремонт ще однієї важливої транспортної артерії міста - проспекту Степана Бандери.

Про це йдеться на веб-сайті мера Києва.

"На магістралі повністю оновлять покриття проїжджої частини, бордюри, дощову каналізацію. Також облаштують нові тротуари. Встановлять нове LED -освітлення, сучасне та безпечне бар'єрне огородження. На оновленому проспекті з’явиться і велодоріжка", - написав Кличко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Мер столиці також зазначив, що у зв’язку з ремонтними роботами рух на ділянці між вулицями Героїв Сталінграда та Богатирською в напрямку станції метро "Почайна" обмежений.

"Але, громадський транспорт працює в звичайному режимі. Перепрошую за незручності з пересуванням на ділянках, де сьогодні тривають ремонти в столиці. Але літо - активна фаза дорожніх робіт, оновлення інфраструктури міста", - підкреслив Кличко.

Він нагадав, що за останніх кілька років у Києві відремонтували понад 900 км доріг та 30 штучних споруд (мостів та шляхопроводів).