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15 липня 2019, понеділок, 16:57 5
Економіка 2019-07-15T17:30:02+03:00
Українські Новини
ЦОК "Чернівцігазу" здійснив обслуговування більше ніж 35 тисяч клієнтів

ЦОК "Чернівцігазу" здійснив обслуговування більше ніж 35 тисяч клієнтів

Фото: cv.104.ua
Фото: cv.104.ua

Менше ніж за 7 місяців роботи до Центру обслуговування клієнтів звернулося більш як 35 тисяч споживачів природного газу в м Чернівці. Найбільше клієнтів компанії цікавлять питання звірки даних та роз'яснення по особовому рахунку.

В Центрі обслуговування клієнтів працюють 10 високопрофесійних менеджерів і двоє провідних фахівців, які надають клієнтам компанії професійні консультації та допомогу в усіх питаннях, що пов'язані із газопостачанням. ЦОК працює за якісно новими стандартами і розрахований на максимально комфортне обслуговування клієнтів.

Найчастіша причина звернень до ЦОК — це звірка даних і роз'яснення по особовому рахунку, з таким питанням звернулося близько 15 тис. клієнтів компанії. На другому місці — перерахунок обсягів спожитого природного газу – це 10 тис. звернень, майже 5 тис. споживачів подали заяву на зміну власника особового рахунку, і 3 тис. клієнтів отримали консультації щодо процедури встановлення, повірки, опломбування або ремонту газових лічильників. Більше ніж 2 тис. клієнтів отримали консультації щодо приєднання до газових чи проведення реконструкції.

Фахівці центру надають нашим клієнтам роз'яснення з постачання та розподілу природного газу. В приміщенні центру створені максимально комфортні умови. "Наша основна мета — відкриття додаткових центрів обслуговування клієнтів, відсутність черг і швидке розв'язання питань, допомогу нашим клієнтам", - зазначила начальник управління клієнтського центру АТ "Чернівцігаз" Дмитро Мотовілін.

Компанія планує відкрити ще чотири Центри обслуговування клієнтів в районних відділеннях АТ "Чернівцігаз". Вже в кінці серпня ЦОК запрацює в м. Кіцмань, він обслуговуватиме 31,5 тис. споживачів природного газу, що проживають в Кіцманському та Заставнівському районах Чернівецької області.


Довідка

АТ "Чернівцігаз" єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ "Чернівцігаз" експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2018 році підприємство протранспортувало близько 367,5 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ "Чернівцігаз" є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1200 осіб. Підприємство входить до трійки найбільших платників податків регіону.

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