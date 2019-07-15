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15 липня 2019, понеділок, 16:21 5
Шоу-бізнес 2019-07-15T16:30:02+03:00
Українські Новини
У Лондоні зірки з розмахом відзначили прем'єру "Короля Лева"

У Лондоні зірки з розмахом відзначили прем'єру "Короля Лева"

"Король Лев". Фото: LIFESTYLE PICTURES / ALAMY STOCK PHOTO

У неділю, 14 липня, в Лондоні відбулася прем'єра фільму "Король Лев" студії Walt Disney. На жовтій доріжці зібралися актори, музиканти і кінорежисери. Про це повідомляє DailyMail.

Картина знята за мотивами мультфільму, який вийшов в 1994 році і став самим касовим фільмом року.

Серед зірок були Елтон Джон, який написав пісні для "Короля Лева", режисер картини Джон Фавро, співачка Бейонсе, яка озвучила Налу і також ряд інших акторів кінострічки.

Зірки на прем'єріЗірки на прем'єрі "Король Лев". Скріншот: dailymail/ Instagram

У центрі уваги опинилися Меган Маркл і принц Гаррі. Відзначається, що сукня герцогині коштувала 3454 фунтів стерлінгів.

Меган Маркл і принц Гаррі. Скріншот: dailymail/ InstagramМеган Маркл і принц Гаррі. Скріншот: dailymail/ Instagram

Присутність членів королівської сім'ї пояснили тим, що студія Walt Disney у зв'язку з виходом "Короля Лева" в прокат запустила міжнародну кампанію Protect the Pride на захист львів. Фонд принца Гаррі з радістю підтримав ініціативу.

Як повідомляли Українські Новини, "Король Лев" з'явиться в кінотеатрах України 18 липня. Режисер зазначив, що сюжет фільму буде відрізнятися від того сюжету, що був у мультфільмі.

Раніше студія Disney презентувала перший і другий трейлер фільму "Король Лев".

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