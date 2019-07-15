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15 липня 2019, понеділок, 16:01 174
Верховна Рада і партії 2019-07-15T16:30:01+03:00
Українські Новини
Могильов вимагає притягнути Парубія до відповідальності за порушення при голосуванні Виборчого кодексу

Могильов вимагає притягнути Парубія до відповідальності за порушення при голосуванні Виборчого кодексу

Анатолій Могильов. Фото: facebook.com/Анатолий Могильов
Анатолій Могильов. Фото: facebook.com/Анатолий Могильов

Голова політичної партії "Незалежність" Анатолій Могильов вимагає притягнути до відповідальності голову Верховної Ради України Андрія Парубія за прийнятий з порушенням процедури Виборчий кодекс.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

Він нагадав, що сотні поправок до документа народні депутати приймали при напівпорожньому залі, при цьому спікер парламенту 17 разів ставив проект на голосування, чим знецінив Виборчий кодекс з правової точки зору.

Політик зазначив, що за останні 10 років в Україні багаторазово змінювалися правила електоральної гри, та під кожні вибори вносилися зміни до відповідного закону. За словами Могильова, ніякого сенсу в прийнятті Виборчого кодексу під завісу каденції парламенту 8-го скликання не було, тим більше, що низка його положень суперечить нормам Конституції.

За словами Могильова, систематичне порушення норм Основного закону – це головна проблема країни на даний момент. Голова партії "Незалежність" провів паралелі із затвердженням держбюджету. Він підкреслив, що з 2014 року нардепи голосували за бюджет, щоразу ігноруючи норми про соціальні гарантії, що закладені в Основному законі. В результаті, були урізані пенсії, соціальні виплати для всіх українців, що зумовило падіння рівня життя та зубожіння населення.

"Пенсії впали мінімум в 2 рази, враховуючи зростання тарифів в 5 та більш разів, пенсіонерам вижити не можна. Вихід один: треба всі прийняті закони приводити у відповідність до Конституції", – зазначив політик.

І розповів, що під час дискусії на одному з телеканалів, провладний народний депутат навів "вбивчий" аргумент, пояснюючи чому більшість законів, прийнятих Радою 8-го скликання, носять антинародний характер: мовляв, парламентарії знайомляться з негативними висновками експертного управління Верховної Ради з приводу того чи іншого документа, але народним депутатам наказали його приймати, і вони голосують "як треба".

"Якщо так буде й далі, то Україна скотиться у повний правовий хаос", – резюмував голова партії "Незалежність".

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