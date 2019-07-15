Нацрада має отримати можливість невідкладного розгляду в судах справ про позбавлення телеканалів ліцензій, – Зіневич

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення України має отримати додаткові повноваження, які дозволять більш оперативно виконувати свої повноваження в сучасних умовах.

На цьому наголосив під час прес-конференції в Національній спілці журналістів України (НСЖУ) новопризначенний член Нацради Юрій Зіневич.

"Я вважаю, що було би доцільним розглянути декілька законопроектів, які є у ВР, щодо збільшення повноважень Національної ради. Вони не є каральними, ці повноваження. Також, я вважаю, було б доцільним, щоб законодавці внесли зміни в Кодекс адміністративного судочинства щодо невідкладного розгляду категорій справ за поданням Національної ради про позбавлення ліцензіі телевізійного каналу. В такому випадку процедура буде абсолютно демократична – позбавляти буде не Нацрада, а суд. Питання полягає в часі розгляду судової справи. Зараз є справи, які тягнуться місяцями і роками, і все це фактично відбувається в режимі блокування", - заявив він.

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При цьому Зіневич зауважив, що виступає категорично проти надання Нацраді будь-яких додаткових каральних функцій.

"Я вважаю, що Національна рада не має бути каральним чи правоохоронним органом. У неї трохи інше завданні та інші повноваження. Разом з тим, Нацрада повинна мати необхідні можливості , щоб вчасно реагувати на сучасні виклики. Все законодавство, яке зараз регулює діяльність Нацради, готувалося у мирні часи. Ми стикаємося з тим, що у Нацради інколи не вистачає юридичних повноважень вчасно реагувати. Повноваження, ніби, є, але повноважень швидкого реагування практично мало", - наголосив член Нацради.

На думку новоспризначеного члена Нацради, одіозна репутація була набута цим регулятором в попередніх 5 років через те, що йому довелося зіткнутися з викликами нового типу. "Ми знаходимося і у стані медіавійни, і не лише медіавійни. Стоять виклики, яких раніше не стояло. Відповідно, реакція і державних органів, і учасників медіаринку, на мій погляд, може бути не зовсім звичною для всіх і відбувається не за тима уявленнями, які мали б бути", - впевнений він.

При цьому, Зіневич вважає, що Нацрада має можливість продемонструвати рівну віддаленість від усіх учасників політичних процесів бездоганим дотриманням юридичних норм та процедур.

"Безумовно Національна рада має керуватися прозорими процедурами задля уникнення будь-яких можливих звинувачень у упередженості. Тому що Нацрада є, безумовно, під увагою ЗМІ. І це нормально. Це головний державний регулятор в цій сфері. Саме визначеність процедур може допомогти і всім учасникам медіа –ринку позбутися відчуття несправедливості у разі прийняття тих, чи інших рішень", - впевнений він.