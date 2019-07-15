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  • Я не знаю Коломойського і ніякі стосунки мене з ним не пов’язують, – новопризначений член Нацради Зіневич
15 липня 2019, понеділок, 14:52 134
ЗМІ 2019-07-15T16:45:02+03:00
Українські Новини
Я не знаю Коломойського і ніякі стосунки мене з ним не пов’язують, – новопризначений член Нацради Зіневич

Я не знаю Коломойського і ніякі стосунки мене з ним не пов’язують, – новопризначений член Нацради Зіневич

Новопризначений член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України Юрій Зіневич спростував припущення засобів масової інформації про його можливий зв’язок із командою бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це він заявив відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції в Національній спілці журналістів України.

"Ні, я не знаю пана Коломойського. Ніколи з ним не був знайомий, і, відповідно, ніякі стосунки мене з ним не пов’язують", - наголосив він.

Також Зіневич зауважив, що працював на телевізійному каналі "1+1" в часи, коли Коломойський не входив до числа його власників. "Все лише починалося, особливо коли я лише прийшов у 1997 році. Не було багатьох тих відомих власників, які є зараз. Відповідно, казати, що я з орбіти, там, пана Коломойського чи ще когось – це абсолютно некоректно і неправильно. У мене абсолютно прозора біографія, і ніяким чином це до мене не має відношення", - наголосив він.

45-річного Юрія Зіневича було призначено членом Нацради Указом президента Володимира Зеленського. У 1997-2003 роках він працював на телеканалі "1+1", спочатку - у відділі підготовки кінопрограм, а після отримання юридичної освіти – в юридичному відділі. З 2004 року займається самостійною юридичною практикою. Серед його клієнтів – в тому числі, представники медійного середовища. У 2006 році працював помічником народного депутата Ольги герасим’юк, яка зараз теж є членом Нацради і колишнім співробітником "1+1".

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