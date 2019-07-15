В Google тестують нову соцмережу для спілкування за інтересами

Компанія Google почала тестування нової соціальної мережі - Shoelace (Шнурки), в якій можна буде знаходити користувачів зі спільними інтересами.

Про це повідомляється на сайті проекту, пише "Економічна правда".

"Shoelace - це мобільний додаток, який допомагає знаходити людей з спільними інтересами за особисті дії. Це підійде тим, хто недвно переїхав, або тим, хто хоче зустрітися з іншими людьми, які живуть поруч", - пишуть автори проекту.

Вказавши в Shoelace свої хобі або улюблені розваги, користувачі зможуть знаходити тематичні заходи та зустрічі поблизу, а також створювати власні івенти.

В загальному чаті можна обговорити подію з іншими його учасниками. Крім цього, в програмі є можливість запрошувати на зустрічі інших людей, навіть якщо вони не користуються цією соцмережею.

Програма доступна на платформах Android і iOS.

Зараз Shoelace тестуються в Нью-Йорку, але її планують запустити по всьому світу.

"Хоча наша мета полягає в тому, щоб запустити Shoelace по всьому світу, ми вирішили зосередити наші зусилля на Нью-Йорку. Це допоможе нам визначити, що працює, а що не працює, щоб зробити програму доступною для більшої кількості людей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 20 березня був представлений проект "Автентична Україна", створений за замовленням Міністерства культури України та за підтримки Google Україна.

Раніше Google представила інструмент для створення відео з 3D-знімків Землі.