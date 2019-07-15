Сміттєвоз раптово спалахнув у Києві на КПІ і покотився

Рано-вранці 15 липня в Києві за адресою вулиця Політехнічна, 12 сталася пожежа. Загорівся сміттєвоз на базі автомобіля "ГАЗ". У момент початку пожежі в машині був водій. Обійшлося без постраждалих, повідомляє "Інформатор".

Дзвінок на лінію "101" надійшов близько 05:10.

За попередньою інформацією, сміттєвоз їздив територією політехнічного інституту і займався своєю роботою. У якийсь момент з-під капота машини почав йти густий чорний дим.

Водій вантажівки тільки встиг вискочити з машини. У цей момент сміттєвоз покотився назад, а тим часом вогонь вже повністю охопив кабіну автомобіля. Рятувальники за лічені хвилини локалізували та ліквідували займання. Обійшлося без постраждалих. На місці працювали дві одиниці техніки та близько 10 осіб особового складу рятувальників. Також чергували патрульні і медики. Подробиці встановлюються.

Гасіння сміттєвоза. Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, в Ірпені з'явився сміттєвоз на єврономерах. Також у Києві вночі перекинулися на бік два сміттєвоза.

Раніше у Львівській області горів сміттєвоз, загинув водій.