МВС попередило батьків про нову небезпечну гру-аналог "Синього кита"

Міністерство внутрішніх справ заявляє про поширення серед дітей нової небезпечної інтернет-гри "Зникнути на 24 години".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС, передають Українські Новини.

"До уваги батьків! Зафіксована нова небезпечна гра "Зникнути на 24 години", яка націлена на дітей. Небезпечна гра "Зникнути на 24 години" - аналог гри "Синій кит", починає набирати обертів на території країн Європейського Союзу", - сказано в ньому.

Суть гри - дитина повинна зникнути на 24 години, щоб батьки і друзі не могли її знайти.

У разі зникнення дитини МВС просить відразу ж дзвонити в поліцію.

Як повідомляли Українські Новини, психолог розповів, як захистити дитину від небезпечної гри Момо.

Раніше в Запоріжжі 16-річна учасниця гри "Синій кит" ледь не вчинила суїцид.