Військова прокуратура розслідує скандальну закупівлю Порошенком рацій для армії

Минулого тижня Печерський районний суд Києва дозволив військовій прокуратурі Центрального регіону отримати від Ради національної безпеки і оборони протоколи і рішення з формування потреби засобів радіозв'язку іноземного виробництва, проведенні їх випробувань, визначенні та розрахунку їх вартості, формування ціни закупівлі радіостанцій за державним оборонним замовленням, отриманні офсетних компенсацій та інше.

Про це повідомляє проект "Марлін", пише "Економічна правда".

Йдеться, зокрема, про закупівлю радіостанцій турецького виробництва "Aselsan", яку в 2017 році українські чиновники обрали на противагу ізраїльському виробнику "Elbit Systems".

У квітні 2018 року в журналі "Новое время" вийшло розслідування, в якому стверджувалося, що чиновники Міністерства оборони України організували закупівлю турецьких радіостанцій на суму 100 млн доларів, незважаючи на те, що ці станції не пройшли випробування, а також не поміщаються в танки Т-64БВ, для яких їх закуповували.

В матеріалах кримінального провадження, якими володіє проект "Марлін", зокрема йдеться про наявність 4-х контрактів, укладених протягом 2017-2018 років між держпідприємством "Спецтехноекспорт" і Міністерством оборони України на поставку турецького обладнання. Всі угоди носять конфіденційний характер.

Також у наведених матеріалах йдеться про зацікавленість військової прокуратури зовнішньоекономічним контрактом, який був підписаний у жовтні 2017 між ДП "Спецтехноекспорт" і компанією "Aselsan" у присутності президента України Петра Порошенка і президента Турецької Республіки Раджеп Тайіпа Ердогана.

Як повідомляли Українські Новини, у 2016 році Національне антикорупційне бюро почало розслідувати можливу розтрату 300 млн гривень державних коштів при закупівлі радіостанцій для силових відомств.