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15 липня 2019, понеділок, 13:36 370
Політика 2019-07-15T14:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський створює нову коаліцію війни за прикладом Порошенка, - Ляшенко

Зеленський створює нову коаліцію війни за прикладом Порошенка, - Ляшенко

Президент України Володимир Зеленський створює нову коаліцію війни за прикладом Петра Порошенка. Про це заявив політичний експерт Гліб Ляшенко в соціальній мережі Facebook.

"Вчора попалося на очі відео, де Зеленський напередодні президентських виборів обіцяв стати на коліна перед Путіним заради миру в Україні. Звучить пафосно, але на виборців тоді подіяло. І що тепер? Де мир? Коли стане на коліна?", - задався питанням Гліб Ляшенко.

За його словами, всі дії Зеленського на посаді президента кажуть лише про те, що він не зацікавлений в поверненні миру.

"У міжнародній політиці президент України повторює слово в слово тези Порошенка: "посилити санкції проти Росії", "розширити переговорну групу, відмовившись від Нормандського формату". Про прямі переговори з Росією Зеленський навіть не заїкається", - зазначив політолог.

Політичний експерт упевнений, що і в парламенті Зеленський планує створити Коаліцію війни.

"У Верховній Раді партія Зеленського "Слуга народу", судячи із заяв її речників, планує об'єднуватися з партією Вакарчука "Голос" і партією Тимошенко "Батьківщина". Вакарчук відомий своїми націоналістичними поглядами, проявляє нетерпимість до думки жителів східної частини країни, а Тимошенко стояла біля витоків створення коаліції війни Порошенка. Та й після формального виходу з цієї коаліції підтримувала всі законопроекти, пов'язані з розпалюванням міжусобиці", - підкреслив Ляшенко.

Він припустив, що в Раді нового скликання провладна більшість буде проти встановлення миру в країні.

"Очевидно, що і в новій Раді миритися з Росією і відновлювати мир ніхто не буде - будуть продовжувати воювати. Все вказує на те, що Зеленський готується створити нову коаліцію війни в новій Верховній Раді. Маніакально йде по стопах Порошенка і, схоже, вже навіть намагається "перестрибнути" свого горе-попередника. А Україна з кожним днем ​​правління Зеленського все далі і далі від миру", - підсумував Гліб Ляшенко.

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