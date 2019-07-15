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  • Якщо нам запропонують цікаву задачу в держсекторі, ми готові її вирішити, - радник екс-глави Дніпропетровської ОДА Юрій Голік
15 липня 2019, понеділок, 12:15 397
Політика 2019-07-15T14:45:05+03:00
Українські Новини
Якщо нам запропонують цікаву задачу в держсекторі, ми готові її вирішити, - радник екс-глави Дніпропетровської

Якщо нам запропонують цікаву задачу в держсекторі, ми готові її вирішити, - радник екс-глави Дніпропетровської ОДА Юрій Голік

Юрій Голик, радник екс-голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, в своєму інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня", повідомив, що йому вже надходили пропозиції про роботу в інших держорганах. Голик поділився, що готовий погодитися при дотриманні декількох умов.

"Пропозиція була, і не одна. Що дещо несподівано для нас. Нам здавалося, що у фокусі уваги всіх завжди Київ і центральні органи держвлади, і що нікому немає діла до того, що відбувається в окремо взятій ОДА. Але виявилося, що наші результати багатьом цікаві, як і наш досвід", - сказав Голик.

Відповідно до останнього звіту, Дніпропетровська ОДА за чотири роки своєї роботи в 14 разів збільшила витрати на інфраструктуру в області - до 4 мільярдів гривень на рік тільки в обласному бюджеті, зробила більше 500 доріг, побудувала з нуля і реконструювала 60 дитсадків, кілька десятків шкіл, впровадила майже в кожній з них інклюзивну освіту, побудувала понад 20 стадіонів, спортивних комплексів і басейнів.

"Розумієте, ми ж менеджери, а не політики. Нас можна запросити під конкретну задачу, і ми її вирішимо. Але я впевнений, що за кожною командою менеджерів повинна йти команда політиків, яка їх закриває від божевілля з боку, пояснює суспільству, що менеджери роблять, і "продає" їх успіхи. Ми (Голик і Резниченко - Ред.) прийняли для себе рішення повернутися в бізнес. Але якщо від якоїсь команди політиків або політика, чиї життєві цінності нам близькі, надійде пропозиція включитися в рішення цікавою завдання, яке може стати ще одним прекрасним кейсом "як вийшло", думаю, згода буде", - заявив Голик.

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