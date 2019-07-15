Зеленський обіцяв відмовитися від кортежів, а замість цього його авто влаштовує ДТП, – Якубін

Кортеж, від якого обіцяв відмовитися президент України Володимир Зеленський, влаштував дорожньо-транспортну пригоду з дитячим автобусом. Про це заявив політичний експерт Олексій Якубін в соціальній мережі Facebook, підкресливши, що це – ще один приклад невиконаних обіцянок Зеленського.

"Пам'ятається, під час передвиборчої гонки за президентське крісло наш нинішній гарант погрожував відмовитися від кортежів. Та й взагалі Володимир Зеленський клятвено обіцяв в цілому змінити систему "папередників". Доводиться визнати, що він опинився в цьому питанні "Дволиким Янусом" ще крутіше тих, чию систему нібито збирався міняти", – вважає Якубін.

За його словами, мало того, що Володимир Зеленський від кортежів не відмовився і продовжує цю "славну традицію – автомобілі супроводу колонами носяться по Києву.

"Гаразд, про велосипед забудемо. Його навіть з символіки партії прибрали. Так вони ще й влаштовують ДТП, як це було 14 липня. До того ж машини кортежу президента в'їхали в мікроавтобус з дітьми, що спокійно рухався своєю смугою! Мабуть, президентським кортежам правила дорожнього руху не дуже писані", – саркастично зауважив політолог.

Він висловив думку, що президент повинен, як мінімум, публічно вибачитися за ДТП за участю його кортежу.

"Так хто там обіцяв відмовитися від кортежів?! Але то, звичайно, було перед президентськими виборами, де головне – було сказати, а там "ні обіцянок, ні пробачень". Мабуть, так буде і з усім іншим. Так може хоч вибачення буде? Не чути щось", – резюмує Олексій Якубін.