Третьяков заявив, що у наступному парламенті надаватиме пріоритет питанням ЖКГ

Народний депутат, голова Комітету ВР у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександр Третьяков заявив, що протягом роботи у парламенті нового скликання надаватиме особливу увагу питанням інфраструктури та ЖКГ. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook та опублікував звіт результатів своєї роботи у Києві та 219 окрузі в Святошинському районі, який представляв у Верховній Раді восьмого скликання.

"Минулі 5 років я, насамперед, присвятив вирішенню проблемних питань освіти, медицини, розвитку спортивної інфраструктури. І район дійсно побачив системні зміни у цих напрямках. Настав час визначити нові пріоритети та орієнтири. Окрім питання розвитку інфраструктури та ЖКГ, буду відстоювати фінансову децентралізацію для Києва - створення районних рад та передачу їм повноважень. Гроші мають прийти на місця, тоді й кожен район матиме більше можливостей для розвитку", - зазначив він.

У звіті зазначено, що за сприяння народного депутата, фінансування розвитку Святошинського району, у порівнянні з 2015 роком, було збільшено у понад 3 рази. За п'ять років район отримав 62 млн грн додаткового фінансування за рахунок державної цільової субвенції за поданням Олександра Третьякова.

"Святошинський район вийшов на друге місце в столиці за темпами впровадження програми "Нова українська школа". Здійснено ремонти у всіх школах та дитсадках району, створено понад 700 нових місць у дитсадках району, що дозволило зменшити чергу вдвічі", - відзначається у звіті.

В рамках проектів у сфері охорони здоров'я, як говориться у звіті, було відремонтовано 5 комунальних медичних закладів району та завершується реконструкція консультативно-діагностичного центру та оздоровчого комплексу з двома дитячими басейнами у Святошині, діють програми безкоштовних медичних консультацій та забезпечення ліками.

Окрім того, кожна третя школа Святошина отримала відремонтований стадіон - всього у районі їх оновлено 25. А у 2018 році було відкрито найбільший у Києві пришкільний стадіон. Встановлено 139 дитячих та 98 спортивних майданчиків. Також, як відзначається у звіті народного депутата, було здійснено понад 1000 ремонтів у житлових будинках району. Вперше за 40 років здійснено капітальний ремонт Центру Культури "Святошин", та відроджено кінотеатр "Лейпциг" - єдиний кінотеатр на Борщагівці.

"У районі діють єдиний у Києві Центр соціальних служб та сучасний Центр надання адміністративних послуг. У Святошинському районі на постійній основі діють 5 громадських приймалень Олександра Третьякова, де за п'ять років було опрацьовано понад 43 тисячі звернень громадян", - сказано у звіті.