підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
15 липня 2019, понеділок, 11:46 13
Політика 2019-07-15T12:30:02+03:00
Українські Новини
Українські собаки-рятувальники потрапили до сотні найкращих у світі

Українські собаки-рятувальники потрапили до сотні найкращих у світі

Собаки-рятувальники. Фото: ДСНС
Собаки-рятувальники. Фото: ДСНС

Чотири кінологічних розрахунки потрапили в першу сотню за версією Міжнародної організації рятувальних собак (IRO) як кращі пошуково-рятувальні в світі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що відповідний рейтинг враховує професійну майстерність, а також рівень підготовки кінологів та їх чотириногих помічників у період з 1 червня 2018 по 22 липня 2019 року.

"Станом на 8 липня, серед сотні кращих є чотири представники ДСНС Ганна Куничик з Асею (малінуа) та Ірина Давиденко з Аміною (малінуа) з Міжрегіонального центру швидкого реагування (м. Ромни, Сумської області), Сергій Лухин і Кріс (такса) з Навчального центру оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (с. Ватутіне, Харківської області), а також Валерій Радченко зі своєю вихованкою Сатті (малінуа) з Мобільного рятувального центру швидкого реагування", - йдеться в повідомленні.

Собаки-рятувальники. Фото: ДержнсСобаки-рятувальники. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, сапери ЗСУ показали своїх чотирилапих помічників.

Раніше близько 300 собак найрізноманітніших порід боролися за Кубок півдня України в Одесі.

Більше новин про: Собаки Рятувальники Тварини кінологи

Архів
Новини
"Львівгаз збут" перерахував до держбюджету 53 млн гривень невикористаних субсидій 12:25
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень 12:15
Якщо нам запропонують цікаву задачу в держсекторі, ми готові її вирішити, - радник екс-глави Дніпропетровської ОДА Юрій Голік 12:15
Нацполіція перейшла на посилений режим служби через вибори 12:11
Зеленський обіцяв відмовитися від кортежів, а замість цього його авто влаштовує ДТП, – Якубін 12:08
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Ціни на яблука найнижчі за 3 роки, Україна готується до рекордного експорту 22:02
Напад на кандидата в нардепи виявився передвиборчим піаром, - ЗМІ 17:13
Зеленський і Богдан знялися в плавках в одеському море для відео про перевірку води 10:10
Стара вантажівка в Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook
У Чорнобильській зоні виявили небезпечний предмет з потужною радіацією 10:44
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти по замінованому полю 19:33
Рейк'явік. Фото: pixabay
Лондон на першому місці: Визначено 5 найрозвинутіших міст світу 00:09
Авто з кортежу Зеленського.
Авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям 23:15 Доповнено
Злива в Києві затопила вулиці. Фото: dtp.kiev.ua
Відео дня: у Києві після сильної зливи вулиці перетворилися на річки 15:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok