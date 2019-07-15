Українські собаки-рятувальники потрапили до сотні найкращих у світі

Чотири кінологічних розрахунки потрапили в першу сотню за версією Міжнародної організації рятувальних собак (IRO) як кращі пошуково-рятувальні в світі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що відповідний рейтинг враховує професійну майстерність, а також рівень підготовки кінологів та їх чотириногих помічників у період з 1 червня 2018 по 22 липня 2019 року.

"Станом на 8 липня, серед сотні кращих є чотири представники ДСНС Ганна Куничик з Асею (малінуа) та Ірина Давиденко з Аміною (малінуа) з Міжрегіонального центру швидкого реагування (м. Ромни, Сумської області), Сергій Лухин і Кріс (такса) з Навчального центру оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (с. Ватутіне, Харківської області), а також Валерій Радченко зі своєю вихованкою Сатті (малінуа) з Мобільного рятувального центру швидкого реагування", - йдеться в повідомленні.

Собаки-рятувальники. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, сапери ЗСУ показали своїх чотирилапих помічників.

Раніше близько 300 собак найрізноманітніших порід боролися за Кубок півдня України в Одесі.