Новий ринок електроенергії намагаються зірвати та повернути ручне управління, - Трохимець

Ініціатори рішення про призупинення постанов НКРЕКП щодо тарифів на послуги "Укренерго" прагнуть зірвати новий ринок і повернути ручне управління в енергетиці. Про це заявив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець в ефірі телеканалу ZIK, коментуючи рішення Окружного адмінсуду Києва за позовом АТ "Нікопольський завод феросплавів" про призупинення дії постанов, якими встановлювались тарифи для НАЕК "Укренерго".

"Я як юрист аналізував ухвалу, яку виніс суддя Смолій. І вважаю, що Нікопольський завод феросплавів маніпулятивно перекрутив факти і невідомо яким чином отримав цю ухвалу про забезпечення позову. Це тимчасова зупинка дії постанов Національної комісії, які встановлюють тарифи для НАЕК "Укренерго". Думаю, що навряд чи ця постанова встоїть в апеляційній інстанції", - заявив Трохимець.

Експерт висловив здивування, що позов на рішення НКРЕКП подало лише одне підприємство, що є великим споживачем електроенергії. В той час як інших, вочевидь, влаштовують встановлені тарифи.

"В мене виникає запитання: крім Нікопольського заводу феросплавів в Україні більше немає великих споживачів електричної енергії? Лише Нікопольський завод феросплавів раптом став неконкурентоспроможним з усіх підприємств? Всіх решта вартість електричної енергії влаштовує, і лише єдиний цей завод не влаштовує?", - поцікавився Трохимець.

"Якщо проаналізувати все, що відбувалося до 1 липня, і хто намагався, точніше, чиї лобісти і представники намагалися переконати і депутатів, і українців у тому, що вкрай необхідно відтерміновувати ринок електричної енергії, і подивитися, хто стоїть за тим самим Нікопольським заводом феросплавів, то ці пазли сходяться. І тут, на мою думку, інша була ціль – це взяти під контроль ринок електричної енергії, а саме взяти під контроль ручне управління, яке було до 1 липня. Спочатку намагалися це ручне управління продовжити. Не вдалося. Тепер намагаються повернути шляхом зриву ринку електричної енергії", - вважає Трохимець

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

27 червня Окружний адміністративний суд Києва за позовом АТ "Нікопольський завод феросплавів" зупинив дію постанов, які встановили тарифи для Національної енергокомпанії "Укренерго" на передавання електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. Зазначені постанови були ухвалені НКРЕКП для забезпечення функціонування нової моделі ринку електроенергії.