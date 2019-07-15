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15 липня 2019, понеділок, 09:49 362
Суспільство 2019-07-15T10:00:08+03:00
Українські Новини
Екологічний рекет в Україні час зупинити, - глава Біоенергетичної асоціації

Екологічний рекет в Україні час зупинити, - глава Біоенергетичної асоціації

16 галузевих асоціацій долучилися до підписання запропонованого Професійною асоціацією екологів меморандуму, що привертає увагу до неприпустимості використання екологічної тематики для досягнення політичних чи економічних цілей. Один з підписантів, Георгій Гелетуха, голова Біоенергетичної асоціації України, назвав нинішній стан речей "екологічним рекетом", інформує портал obozrevatel.com.

"Основний фактор маніпуляцій навколо екологічної тематики – те, що окремі люди хочуть заробити грошей. Це такий екологічний рекет: фактично, створити проблему інвестору, а потім показати йому людину, яка за певні гроші може цю проблему вирішити. Це такий спосіб заробітку на екологічній тематиці", - зазначив Гелетуха.

Він розповів, що факти екологічного рекету зустрічаються все частіше. А екоактивісти працюють на замовлення.

"Коли зупиняють будівництво котелень, зупиняють будівництво електростанцій, біогазових проектів і фактично вимагають гроші. І це такий екологічний рекет під флагом екології, зупиняти фактично екологічні проекти, які виробляли би відновлювальну енергію здешевляли б енергію для населення, давали б робочі місця, залучали б інвестиції. І все це зупиняється заради кишені одного активіста, депутата, бізнесмена", заявив Гелетуха.

Раніше Обозреватель повідомляв, що у Києві 16 галузевих об’єднань та асоціацій підписали ініційований Професійною радою екологів меморандум, що закликає до припинення маніпуляцій на екологічних проблемах і переведення їх обговорення у професійну площину.

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