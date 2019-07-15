Смешко закликав Зеленського зібрати засідання РНБО

Лідер партії "Сила і Честь", ексначальник Головного управління розвідки Міноборони України та колишній голова СБУ Ігор Смешко звернувся до президента Володимира Зеленського щодо розслідування фактів порушення Конституції попереднім керівництвом України.

Він зазначив, що без реагування на такі факти неможливо оздоровити правоохоронну систему.

"Питання дотримання Конституції попередньою вищою політичною владою України – це не просто пересічне питання, це питання національної безпеки й оборони держави. Воно варте скликання Ради нацбезпеки і оборони, розгляду на цьому засіданні всіх фактів порушення Конституції, законів України і, відповідно, реагування. Непокарані злочини приводять до нових злочинів. Це аксіома", – сказав він під час пресконференції в інформаційній агенції "Інтерфакс-Україна".

Одним із таких фактів політик назвав створення у 2015 році Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), яке Конституційний Суд України визнав невідповідним Основному закону країни.

Смешко наголосив, що через дії НКРЕКП за період із березня 2015 року до нинішнього часу кожна українська сім’я втратила приблизно 20 тис. грн., а держава загалом – близько 200 млрд грн.

Комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у березні 2015 року розглянула й ухвалила постанову № 583 "Про затвердження роздрібних цін на газ для населення" на підставі розпорядження Кабінету Міністрів із прогнозом показників споживання газу населенням України на 2015 рік. Ця постанова НКРЕКП, за підрахунками команди Смешка, і "забрала" з кишень кожної української родини по 20 тис. грн.

"Кабмін надав комісії прогнозовані показники на 2015 рік. За цими показниками споживання газу для населення України має становити 14 млрд м³, із яких власний видобуток – 10, 6 млрд м³. Це вхідні дані, які подавали в комісію. Імпорт прогнозували на рівні 3,4 млрд м³", – зазначив Смешко.

Водночас НАК "Нафтогаз України" надав Нацкомісії прогноз, у якому йшлося, що обсяг імпорту має бути 8,5 млрд м³.

"До цього часу на всі запити – звідки взялася цифра 8,5 млрд замість затверджених Кабміном 3,4 млрд м³– жодної відповіді. Але у 2015 році внаслідок цього роздрібна ціна на газ для потреб населення в період із 1 січня до 1 квітня 2015 року – за один квартал зросла у шість разів. Це було разючим порушенням чинного законодавства", – зазначив Смешко.

14 червня Конституційний Суд за поданням 46 нардепів ухвалив рішення про неконституційність створення НКРЕКП. Згідно з документом, п'ятий президент України Петро Порошенко, який створив комісію своїм указом, перевищив свої конституційні повноваження. Положення закону про діяльність НКРЕКП, що КСУ визнав неконституційними, втрачають чинність 31 грудня 2019 року.