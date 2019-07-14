Сьогодні вночі у Києві розпочнуть капремонт проспекту Бандери

Сьогодні вночі розпочинається капітальний ремонт проспекту Степана Бандери на першій кілометровій ділянці від розв’язки на просп. Героїв Сталінграда до вул. Йорданської. Про це повідомляє компанія-підрядник "Автомагістраль-Південь".

У зв’язку з роботами підрядник, згідно з погодженою з поліцією схемою організації дорожнього руху, перекриє один проїзд проспекту у напрямку вул. Олени Теліги. Проте двосторонній рух буде здійснюватися за рахунок іншого проїзду проспектом.

Роботи на першій ділянці орієнтовно триватимуть до середини вересня. За цей час підрядник влаштує посилену цементом основу дорожнього одягу та два шари асфальтобетонної суміші. Останній, верхній шар асфальтобетону влаштують після прокладання необхідних комунікацій. Окрім реконструкції дорожнього покриття, підрядник замінить дощову каналізацію, влаштує тротуари та велодоріжки, встановить нове бар’єрне огородження та освітлення.

"Наша компанія буде намагатись провести роботи максимально швидко, щоб не створювати незручності киянам. Проспект Дружби Народів ми відремонтували у рекордні терміни, лише за кілька місяців. У нас потужна команда, власне виробництво асфальтобетону, сучасна техніка, досвід реалізації найбільш масштабних проектів у країні. Все буде зроблено швидко та якісно", - зазначив генеральний директор "Автомагістраль-Південь" Микола Тимофеєв.

Станом на неділю 14 липня, на проспекті Степана Бандери вже встановлено 46 опор освітлення на ділянці першого етапу виконання робіт та підготовлені ділянки для складання матеріалів. Тривають підготовчі роботи з організації тимчасової схеми дорожнього руху та тимчасового розміщення тролейбусної мережі.

Загалом підрядник відремонтує ділянку проспекту від вул. Олени Теліги до Північного мосту протяжністю майже 4 км. Загальна вартість проекту – 590 млн грн. Відповідний договір "Автомагістраль-Південь" та "Київавтодор" уклали 5 вересня 2018 року. Згідно з проектом, компанія-підрядник влаштує 88 тис. 180 м2 нового дорожнього одягу, проведе капітальний ремонт покриття на 61 тис. 246 м2, зробить 12 тис. 982 м2 велодоріжок, встановить 460 опор освітлення. Усі роботи на об’єкті планують завершити до листопада 2020 року.

Це не перший проект "Автомагістралі-Південь" у столиці. Минулого року підрядник увів в експлуатацію відремонтовану вул. Олени Теліги, а зараз завершує ремонт вул. Заболотного.

"Автомагістраль-Південь" - лідер галузі, найбільша дорожньо-будівельна компанія України. Її штат складає близько 2500 працівників. У підрядника майже тисяча одиниць техніки, 15 виробничих баз та 12 асфальтобетонних заводів у різних регіонах країни та завод і виробнича база у Вулканешти (Молдова). 2018 року компанія побудувала понад 500 км доріг. Цьогоріч "Автомагістраль-Південь" розпочала перший закордонний проект із реконструкції дороги М3 "Кишинів-Джурджулешти" у Молдові.