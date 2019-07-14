В Одесі по перилах Тещиного мосту гуляла жінка

В Одесі помітили жінку, яка вирішила прогулятися по перилах Тещиного мосту.

Інцидент стався в світлий час доби, пише Vgоrode.ua.

Жінка пройшла без страховки майже весь міст. Також на побоювання очевидців екстрималка заявила: "Не впаду, я знаю як йти".

Все ж майже у кінця мосту жінка вирішила злізти з поручнів. Довжина Тещиного моста становить 120 метрів, а у висоту 30 метрів.

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Як повідомляли Українські Новини, 15 квітня в Київі руфери-блогери з своїми друзями піднялися на Арку Дружби народів. Екстремали видерлися на висоту 35 метрів.

У червні рятувальники розшукали 3 дітей, які загубилися в катакомбах поблизу с. Нерубайське у Біляївському районі Одеської області. Дітей знайшли дігери в 3 кілометрах від входу в підземелля: підлітки спали на дровах, щоб зігрітися. За їх словами, 30 травня вони просто гуляли і зайшли в катакомби, щоб сховатися від спеки, а загубилися через те, що розрядилися батарейки в ліхтарях.