Ти на себе подивися, дармоїд, рожа в фотографії не влазить: Борис Колесніков нахамив виборцям під час зустрічі

У мережі з'явилося відео спілкування Бориса Колеснікова з виборцями. Ролик, зокрема, опублікувала "Українська правда" у своєму Telegram, пише Kp.ua.

"Джерела скинули нам відео з зустрічі Бориса Колеснікова з виборцями в Донецькій області. Стверджують, що свіженьке, - пише видання.

На YouTube відео залили 14 липня. На ньому кандидат в депутати у 49 окрузі (Донецька область) грубіянить двом чоловікам. Самі питання виборців на відео не чутно, але з відповіді Колеснікова можна зрозуміти, що його запитали про вирубку дерев.

"Так що ти мені, ти подивись на себе з боку. Ти на себе подивись, який дармоїд, пика вже в фотографію не влазить, і сидиш мене вчиш – я до тебе поїду дерева вирубувати. А у нас приберіть ось це! А як мені з тобою розмовляти? Тому що ти нахабний хам, дармоїд і нероба. Я не знаю, за твоїм відношенням ти нахабний хам, от і все. А ти голосуй за кого хочеш. За Гнатенка, який приїде сюди, проголосуй. Я купив нові ліфти в Костянтинівці за 350 тисяч, а він відремонтував старі по 600", - говорить кандидат.

Далі на відео показаний момент, як інший чоловік передає Колеснікову якийсь пакет. "Засунь собі його, знаєш куди. Опудало городнє", - реагує він.

https://www.youtube.com/watch?v=oAJsUm_nqOQ" frameborder="0" allowfullscreen>

Борис Колесніков – уродженець Донецької області, колишній секретар президії Партії регіонів, колишній народний депутат, екс-віце-прем'єр-міністр і міністр інфраструктури в уряді Миколи Азарова (з 2010 по 2012 рік).

На вибори у Верховну Раду він іде від "Опозиційного блоку" у 49 округу, куди входять Дружківка, Костянтинівка, Покровський і Костянтинівський райони Донецької області. Судячи зі сторінки Колеснікова в Фейсбук, зараз він дійсно кожен день проводить у своєму окрузі - 14 липня запросив виборців на День рибака.