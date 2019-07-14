Напад на кандидата в нардепи виявився передвиборчим піаром, - ЗМІ

Заява кандидата у народні депутати у 192 виборчому округу Назарія Чепка про замах на життя, яку він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці, виявилася безпідставною, пише Newsone.

Зокрема, заяву у правоохоронні органи щодо згаданого інциденту Назарій Чепко відмовився подавати.

За словами чергового лікаря травмпункту Городоцької районної лікарні Олександра Кушніра 13 липня близько 2:00 за допомогою звернувся чоловік, який представився Назаром Чепком, і повідомив, що на нього напали і завдали кілька травм.

"Хворий був оглянутий мною, при цьому була виявлена невелика рана на грудній клітці зліва, рана неглибока, поверхнева, тобто вона не проходила глибше шкіри, не пошкоджувала м'язової тканини, не проникала у плевральну порожнину, що могло призвести до більш серйозних наслідків. Така травма загрози для здоров'я або життя пацієнта не являла", - зазначає лікар Олександр Кушнір.

Також, за словами лікаря, оскільки Чепко заявив, що це кримінальна травма, згідно з нормативними документами він повідомив про інцидент співробітникам поліції.

"Дуже швидко протягом 5-7 хвилин працівники поліції приїхали, однак пацієнт Чепко Назарій відмовився писати заяву і давати які-небудь пояснення. Вони з ним поспілкувалися, після чого вони пішли, а також за ними пішов додому Назарій Чепко у супроводі батька і дружини або співмешканки. Травми, які він отримав, ніякої загрози для здоров'я не представляють. Однак я порадив йому прийти до 9:00 ранку на повторний огляд і для того, щоб зробити щеплення від правця. І хоча я був на чергуванні до 8 ранку, я чекав його до 10, але Назарій Чепко не з'являвся у травмпункті", - сказав він.

Представник штабу Олександра Гереги, якого Назарій Чепко звинуватив в інциденті, Валерій Парамей так прокоментував подію:

"На жаль, необґрунтовані звинувачення проти політичних опонентів - найпоширеніший спосіб брудної агітації. Сприймаємо заява кандидата у народні депутати Назарія Чепко про напад на нього, як спробу дискредитувати свого опонента в окрузі. Якщо на кандидата скоєно напад, він має звернутися в правоохоронні органи. Правоохоронці висували версії і знаходили винних, а не сам кандидат. А із заявою в міліцію Чепко не звертався.

Його публічні закиди безпідставні і не підтверджені жодними фактами або доказами.

Хочемо нагадати, що згідно із законом за дії, що завдають шкоди честі, гідності і ділової репутації особи передбачена цивільно-правова відповідальність".

Також журналісти каналу "Перший Подільський", які проводили власне розслідування так званого нападу зазначили, що на відео, на якому Назарій Чепко демонструє поранення, в місці порізу навіть не пошкоджена сорочка.