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14 липня 2019, неділя, 16:16 345
Вибори 2019-07-14T18:00:02+03:00
Українські Новини
Шахтарі приїхали до Насалика в Калуш через заборгованість із зарплати

Шахтарі приїхали до Насалика в Калуш через заборгованість із зарплати

У суботу, 13 липня, гірники з Львівщини приїхали до Міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика з вимогою виплатити їм заборгованість по зарплаті. Як повідомляє Незалежна профспілка гірників України, сьогодні заборгованість із заробітної плати гірникам перевищує 700 млн грн. 

Шахтарі Західної України приїхали на батьківщину Міністра вугільної промисловості та влаштували акцію протесту під час концерту до Дня міста Калуш. Працівники вимагають від міністра не влаштовувати дорогі концерти перед виборцями, а виплатити їм борги по зарплаті. "В той час, як міністр влаштовує концерти, щоб отримати ще раз недоторканість, наші сім'ї не мають грошей", — говорять гірники.

Сьогодні ж на офіційній сторінці у facebook кандидат в депутати Насалик називає шахтарів спортсменами та "титушками по виклику", хоча більшість із них він знає особисто, бачимо на відео. Також на акції протесту були знайомі заступнику міністра керівники профспілок гірників України.

Нагадаємо, 11 липня, на сесії Верховної Ради України депутати при наявності кворуму розглядали та проголосували низку питань, однак, не підтримали навіть включення до порядку денного законопроекту №10307, яким було передбачено внесення змін до Державного бюджету та виділення коштів вугільній галузі.

Зазначаємо, Ігор Насалик балотується до Верховної Ради на Прикарпатті (85 виборчий округ).
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