У Миколаївській області автомобіль влетів у групу неповнолітніх велосипедистів

Вдень у неділю, 14 липня, на трасі Миколаїв-Снігурівка, автомобіль ВАЗ-21099 "Лада" врізався в групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів.

Група учнів миколаївської ДЮСШ з велоспорту проводила тренувальні заїзди на трасі Миколаїв-Снігурівка, пишуть "Новини N".

Спортсмени їхали по трасі, з боку Снігурівки, в напрямку Миколаєва. У районі повороту на село Красне водій їхав слідом "Лади" почав необачно обганяти велосипедистів, не помітивши, що їхав назустріч КамАЗ. Побачивши, що рухався вантажівка, водій легковика різко повернувся на свою смугу, однак не встиг загальмувати і врізався прямо в групу велосипедистів. Після зіткнення, автомобіль злетів у кювет

Внаслідок ДТП постраждали шестеро неповнолітніх велосипедистів, всі вони зазнали травм різного ступеня тяжкості. Постраждалих "швидка" доставила в обласну дитячу лікарню міста Миколаєва. Всі постраждалі — переважно дівчатка у віці від 14 до 17 років. В автомобілі ВАЗ ніхто не постраждав.

ДТП з велосипедистами. Фото: Новости N

Як повідомляли Українські Новини, у Харківській області на трасі авто в'їхало в групу велосипедистів, одна жінка загинула.

Також на Житомирщині водій збив на смерть велосипедиста і втік.