Сергій Ткаченко пропонує створити міждепутатську групу з київських депутатів у новій Раді

Кандидат у народні депутати по одномандатному мажоритарному виборчому округу №222 (Солом’янський район Києва) Сергій Ткаченко у разі обрання до Верховної Ради ініціюватиме створення окремої депутатської групи з народних обранців від Києва для вирішення головних проблем міста. Про це він заявив у інтерв’ю інтернет-виданню "Наш Київ".

Сергій Ткаченко переконаний, що завдання народного депутата – не фарбувати паркани у дворах чи ремонтувати під’їзди, як дехто вважає, а створювати умови для економічного зростання та добробуту громадян, що в свою чергу дасть змогу наповнити державний та місцеві бюджети для більш ефективного вирішення проблем місцевих громад.

"Якщо мешканці Солом’янки довірять мені представляти їхні інтереси у парламенті, я ініціюватиму створення окремої депутатської групи серед переможців округів у місті Києві та прилеглих районах Київської області для розробки спільного бачення розв’язання масштабних проблем міста", - сказав Ткаченко.

При цьому він підкреслив, що проблеми усіх районів Києва – і Солом’яника тут не виняток, приблизно схожі. За його словами, одна з них – це застаріла інфраструктура. Кандидат в депутати зазначив, що українська столиця перестає бути комфортною для її мешканців внаслідок розбалансованості співвідношення житлового й комерційного будівництва та інфраструктурного. Ткаченко наголосив, що у столиці є зони, які інакше, ніж "зонами транспортного колапсу", не назвеш, розуміючи на увазі Шулявку, Проспект Комарова та Борщагівку.

"Це все мені дуже близьке і це все дестабілізує життя мешканців Києва взагалі і Солом’янки зокрема. Місту потрібні ширші дороги, великі парковки, нові мости та транспортні вузли", - зазначив він.

Ткаченко переконаний, що Києву також вже давно потрібна нова велика окружна дорога, однак місцева влада нездатна самотужки справитись з цим великим інфраструктурним проектом, для цього їй треба допомога центральної влади. Розуміючи це, депутат відобразив необхідність державного фінансування таких масштабних проектів у своїй передвиборчій програмі.

Зазначимо, 38-річний Сергій Ткаченко – нова фігура в українській політиці. Безпартійний, приймає участь у виборах як самовисуванець. Позиціонує себе політиком з проєвропейськими демократичними поглядами.

Народився і виріс у Солом’янському районі. Все життя працює за фахом у юриспруденції. За цей час здобув досвід роботи в провідних українських та міжнародних юридичних компаніях. Останні 14 років працює у великому промисловому металургійному бізнесі, куруючи питання юридичного супроводження залучення міжнародних інвестицій в українську економіку. Під його керівництвом було укладено десятки багатомільйонних інвестиційних та фінансових проектів на загальну суму більше 2 мільярдів доларів США за участі іноземних банків і великих міжнародних промислових інвесторів.

Крім юридичної освіти навчався економіці та менеджменту у Києво-Могилянській бізнес-школі та Київській школі економіки. Також пройшов курс з державного управління, організовані Львівською бізнес-школою, Стенфордським університетом і Гарвардською школою державного управління імені Кеннеді (США). Лекції читали визнані фахівці, зокрема всесвітньовідомий політолог Френсіс Фукуяма. Серед випускників цієї програми – Святослав Вакарчук, Мустафа Найєм, інші відомі громадські діячі.