Фото дня: Манхеттен і Бродвей поринули в пітьму

У Нью-Йорку через технічну аварію ввечері в суботу, 13 липня, стався блекаут. Понад 70 тисяч людей у районах Середній Манхеттен та Верхній Вест-Сайд на декілька годин залишилися без електропостачання.

Мер міста Білл де Блазіо заявив, що, за його інформацією, причиною збою стала технічна помилка, а не зовнішній вплив. Ще до опівночі за місцевим часом електро- та газопостачання було відновлене, інформує DW з посиланням dpa.

Енергопостачальна компанія Con Edison раніше повідомила про "значні відключення електроенергії" та запевнила, що "робить все для відновлення постачання електрики та газу для тисяч людей". За даними місцевих ЗМІ, під час блекаута зупинилися ліфти, вимкнулися світлофори, деякі станції метро припинили роботу. Рятувальні служби змушені були визволяти багатьох людей, які застрягли в ліфтах.

Через блекаут глядачі на кіносеансах у "Рокфеллер-центрі" раптово опинилися в повній темряві, а на Бродвеї змушені були скасувати численні шоу. Також довелося зупинити концерт співачки Дженніфер Лопес та виступи музикантів у "Карнегі-Холі". Утім, багато митців вирішили знайти вихід із ситуації, продовживши виступи на вулиці.

Цей блекаут стався у річницю іншого масового відключення електроенергії у Нью-Йорку в 1977 році. Тоді блекаутом у місті скористалися грабіжники та палії.

Блекаут в Нью-Йорку.Фото: instagram /7hyosis

Блекаут в Нью-Йорку. Фото: instagram /brazil201

Блекаут в Нью-Йорку. Фото: instagram /fibrcarpetrecycling

Як повідомляли Українські Новини, 19 липня 2018 року в центрі одного з найбільших міст США Нью-Йорку прогримів потужний вибух, внаслідок якого район Манхеттен оповив густий пор і чорний дим.

У листопаді з нагоди Дня подяки в Нью-Йорку пройшов грандіозний парад.