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14 липня 2019, неділя, 13:05 85
Зовнішня політика 2019-07-14T14:45:02+03:00
Українські Новини
Розірвати залізничне сполучення з Росією неможливо, - Гройсман

Розірвати залізничне сполучення з Росією неможливо, - Гройсман

Поїзд до Москви.
Поїзд до Москви.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє про неможливість розірвати залізничне сполучення між Україною і Росією, після того, як Україна готувалася закрити залізничне сполучення з Росією.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна" 12 липня, передають Українські Новини.

"Розірвати в один момент сполучення між Україною і Росією, в тому числі залізничне, коли йде транзит товарів до Європейського Союзу, перед яким у нас є зобов'язання, ми просто не можемо", - сказав Гройсман.

При цьому він зазначив, що обмеження авіасполучення з Росією діятиме до припинення російської агресії.

Як повідомляли Українські Новини, міністр інфраструктури Володимир Омелян виступає за скасування залізничного сполучення з Росією.

З 5 лютого акціонерне товариство "Укрзалізниця" зменшило частоту курсування поїздів з Одеси і Харкова до Москви в два рази.

Тим часом поїзд "Київ-Москва" став найприбутковішим в міжнародному напрямку в 2018 році.

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