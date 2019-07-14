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14 липня 2019, неділя, 11:47 315
Економіка 2019-07-14T12:15:01+03:00
Українські Новини
"Укренерго" просять пояснити некоректні розрахунки вартості електроенергії на новому ринку

"Укренерго" просять пояснити некоректні розрахунки вартості електроенергії на новому ринку

Асоціація енергетики України просить "Укренерго" пояснити некоректні розрахунки вартості електроенергії для промислових споживачів, яка за твердженням керівника компанії Всеволода Ковальчука нібито зросла на 30% після запуску ринку. Про це йдеться у зверненні Асоціації, яке наводить на своїй сторінці в Facebook її президент Олександр Трохимець.

"В наведених розрахунках використані результати торгів на Українській торговій біржі по ПАТ "Центренерго". Відомим фактом є те, що у перші дні функціонування нового ринку електроенергії ПАТ "Центренерго" виходило з ціновою пропозицією 2,30 грн/кВт*год, яка суттєво вища за "price cap", встановлений НКРЕКП для РДД, та значно вища за вартість електричної енергії, яка пропонувалась іншими виробниками, що виробляють електроенергію на об’єктах теплової генерації. Також відомо, що дана пропозиція ПАТ "Центренерго" не була акцептована іншими учасниками ринку електричної енергії, які її купують", - йдеться в зверненні.

В зверненні також зазначається, що повідомлення керівника "Укренерго" про нібито 30% зростання ціни електроенергії викликало занепокоєння серед учасників ринку, тому в Асоціації вирішили дослідити питання ціноутворення на ринку та достовірності результатів розрахунків "Укренерго".

"Ми вирішили більш детально розібратися у даному питанні і направили офіційний запит на ДП "НЕК "Укренерго" щодо даних розрахунків. Нас цікавить наступна інформація: розгорнутий розрахунок, результатом якого стала вартість на електричну енергію для промислового споживача склала 2 534,4 грн/МВт*год без ПДВ (10-й слайд презентації); вихідні дані, які використовувались для даного розрахунку; джерела, з яких були отримані вихідні дані; правова підстава отримання та використання вихідних даних", - написав Трохимець у Facebook.

Нагадаємо, 12 липня Кабінет Міністрів повідомив, що вважає некоректними розрахунки НЕК "Укренерго", згідно з якими ціна електричної енергії для промислових споживачів за першу декаду липня зросла на 30%, і заявив, що оцінювати будь-які зміни на ринку, зокрема й цінові, можна буде лише за підсумками місяця.

1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

Більше новин про: Укренерго Олександр Трохимець Асоціація енергетики України

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