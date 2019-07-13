В мережі опублікували запис нападу на волонтера Котляренка, вчинений кандидатом у депутати Дідовцем

В інтернеті опублікували відео з камери відеоспостереження, на якому кандидат в депутати за київським 220 округом Юрій Дідовець здійснює напад на волонтера і громадського діяча Євгена Котляренка.\r\nНа відео чітко видно, як чоловік схожий на Юрій Дідовця відчинив двері авто потерпілого і завдав йому кілька ударів в голову. Внаслідок нападу, Котляренко з травмами опинився в лікарні. Йому нанесені ушкодження середньої тяжкості.\r\nКрім того, за словами очевидців, кандидат у депутати приїхав на автомобілі марки "Шевроле" з номерним знаком АА 5222 СС", за кермом якого була його дружина – Ганна Рудник.\r\nНапад також пов'язують з діяльністю Котляренка, який є волонтером в штабі іншого кандидата в народні депутати по цьому округу - Олексія Окопного.\r\n"Цей напад - спроба залякати моїх прихильників і людей, які працюють у моєму штабі. Це все брудні політичні ігри наших конкурентів, оскільки ми зараз лідери по цьому округу. Наші опоненти ніяк не можуть з цим змиритися і вдаються до рукоприкладства", - прокоментував ситуацію Окопний.\r\nНагадаємо, що 10 липня, близько опівночі, біля будинку Євгену Котляренко були нанесені тілесні ушкодження людиною, який представився Юрієм Дідовцем. За подібний злочин, згідно Кримінального кодексу України, загрожує до 3 років в'язниці.\r\n\r\n \r\n