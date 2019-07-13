підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
13 липня 2019, субота, 17:00 16
Верховна Рада і партії 2019-07-13T19:15:02+03:00
Українські Новини
Бойко вимагає негайно розслідувати теракт проти телеканалу "112"

Бойко вимагає негайно розслідувати теракт проти телеканалу "112"

Теракт проти "112 Україна" повинен бути розслідуваний негайно.

Про це заявив засновник ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ Юрій Бойко, передає офіційний сайт платформи.

Нічний обстріл "112 Україна" свідчить про те, що влада, яка йде, "розкочегарила націоналістів, а сьогоднішня поки не може з ними впоратися", зазначив опозиційний політик.

"Це антинародний терористичний акт, який бачить весь світ, і бачить ставлення до вільної преси в Україні. І це дуже прикро. Ми категорично засуджуємо подібні дії і вважаємо, що влада повинна негайно вжити заходів, щоб розслідувати цей інцидент і покарати винних. Слава Богу, що не постраждали люди", - сказав він.

У той же час Юрій Бойко висловив сумнів, у тому, що суспільство дізнається про винних в обстрілі телеканалу, як і раніше в убивствах журналістів.

"У мене великі сумніви, що правоохоронні органи оперативно знайдуть винних. У всіх трагедіях, які сталися в країні, - згадайте вбивство журналіста Шеремета, вбивство журналіста Бузини - де розслідування? Вони бояться, що вийдуть на своїх же, які й організовували всі ці терористичні акти і вбивства. Тому я не вірю у справедливість правосуддя сьогодні, тому що нинішня влада демонструє абсолютну безхребетність у боротьбі з націоналістами і одночасно жорстко переслідує політичних опонентів, переслідує опозицію", - сказав Юрій Бойко.

Він підкреслив, що будь-які спроби залякати журналістів приречені на провал.

"Говорити правду - це робота журналіста. І якщо ми хочемо побудувати в Україні справді демократичну державу, то засоби масової інформації повинні бути вільні і захищені, перш за все, державою. Журналісти повинні нормально працювати, мати можливість говорити чесно і правдиво про ситуацію в країні. І вони це роблять. Я впевнений, що спроби їх залякати приречені, тому що суспільство, люди хочуть знати правду", - підкреслив Юрій Бойко.

"Після перемоги на виборах, ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ дуже жорстко поставить питання про реальну свободу слова в Україні, про захист прав журналістів", - сказав опозиційний політик.

"Комітет з питань свободи слова повинні очолювати представники опозиції. Він не повинен бути ручним, як це було за режиму Порошенка. І ми будемо жорстко розслідувати всі випадки нападу на журналістів - всі спроби радикалів і націоналістів закрити рот вільній пресі будуть жорстко присікатися. У світі немає успішних країн, де немає свободи слова, якщо у людей немає права знати альтернативну, відмінну від владної, точку зору", - резюмував Юрій Бойко.

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя Юрій Бойко

Архів
Новини
Лідеру перегонів у 220 окрузі Окопному не дають проводити агітацію, – Макарівський 19:00
Під Рівно двоє дітей загинули від вибуху в будинку дідуся, який збирав металобрухт 18:44
Зеленський звільнив 10 голів райадміністрацій у Чернівецькій області 18:13
В мережі опублікували запис нападу на волонтера Котляренка, вчинений кандидатом у депутати Дідовцем 17:48
Аеропорт "Київ" відновив роботу після того, як літак викотився за злітно-посадкову смугу 17:30
більше новин
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00
Дмитро Шимків увійшов до наглядової ради Українського фонду стартапів 12:05
У Гройсмана розповіли, де і коли школярам видадуть світловідбиваючі жилети 09:57
Ярош закликав "пакувати" і судити італійців в Україні 21:17
Українські миротворці місії ООН в ДР Конго поповнили запаси необхідного майна: з дому прилетіла "вантажівка" 08:21 Фото
більше новин
Українські миротворці місії ООН в ДР Конго поповнили запаси необхідного майна: з дому прилетіла "вантажівка" 08:21 Фото
Ярослав Годунок. Фото: Ярослав Годунок/Facebook
Годунок відмовився від претензій до Зеленського 21:16
Попри скандал з бракованими бронежилетами Турчинов зробив вигляд, що не зрозумів, за що Зеленський хоче його люструвати 22:51
Зеленський вперше поговорив з Путіним телефоном 19:25
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok