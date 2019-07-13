Бойко вимагає негайно розслідувати теракт проти телеканалу "112"

Теракт проти "112 Україна" повинен бути розслідуваний негайно.

Про це заявив засновник ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ Юрій Бойко, передає офіційний сайт платформи.

Нічний обстріл "112 Україна" свідчить про те, що влада, яка йде, "розкочегарила націоналістів, а сьогоднішня поки не може з ними впоратися", зазначив опозиційний політик.

"Це антинародний терористичний акт, який бачить весь світ, і бачить ставлення до вільної преси в Україні. І це дуже прикро. Ми категорично засуджуємо подібні дії і вважаємо, що влада повинна негайно вжити заходів, щоб розслідувати цей інцидент і покарати винних. Слава Богу, що не постраждали люди", - сказав він.

У той же час Юрій Бойко висловив сумнів, у тому, що суспільство дізнається про винних в обстрілі телеканалу, як і раніше в убивствах журналістів.

"У мене великі сумніви, що правоохоронні органи оперативно знайдуть винних. У всіх трагедіях, які сталися в країні, - згадайте вбивство журналіста Шеремета, вбивство журналіста Бузини - де розслідування? Вони бояться, що вийдуть на своїх же, які й організовували всі ці терористичні акти і вбивства. Тому я не вірю у справедливість правосуддя сьогодні, тому що нинішня влада демонструє абсолютну безхребетність у боротьбі з націоналістами і одночасно жорстко переслідує політичних опонентів, переслідує опозицію", - сказав Юрій Бойко.

Він підкреслив, що будь-які спроби залякати журналістів приречені на провал.

"Говорити правду - це робота журналіста. І якщо ми хочемо побудувати в Україні справді демократичну державу, то засоби масової інформації повинні бути вільні і захищені, перш за все, державою. Журналісти повинні нормально працювати, мати можливість говорити чесно і правдиво про ситуацію в країні. І вони це роблять. Я впевнений, що спроби їх залякати приречені, тому що суспільство, люди хочуть знати правду", - підкреслив Юрій Бойко.

"Після перемоги на виборах, ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ дуже жорстко поставить питання про реальну свободу слова в Україні, про захист прав журналістів", - сказав опозиційний політик.

"Комітет з питань свободи слова повинні очолювати представники опозиції. Він не повинен бути ручним, як це було за режиму Порошенка. І ми будемо жорстко розслідувати всі випадки нападу на журналістів - всі спроби радикалів і націоналістів закрити рот вільній пресі будуть жорстко присікатися. У світі немає успішних країн, де немає свободи слова, якщо у людей немає права знати альтернативну, відмінну від владної, точку зору", - резюмував Юрій Бойко.