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13 липня 2019, субота, 16:10 17
ЗМІ 2019-07-13T17:00:02+03:00
Українські Новини
Міжнародна редакційна рада "112 Україна" відреагувала на теракт проти телеканалу

Міжнародна редакційна рада "112 Україна" відреагувала на теракт проти телеканалу

Телеканал
Телеканал "112 Україна". Фото: 112.ua

Міжнародна редакційна рада телеканалу "112 Україна" випустила звернення до української влади після нічного обстрілу будівлі "112 Україна" в Києві з гранатомета. Вогнева атака згідно з Кримінальним кодексом України вже кваліфікована як терористична.

Також звернення викликане систематичним придушенням прав журналістів і свободи слова в Україні. Його текст опубліковано прес-службою каналу.

  1. Міжнародна редакційна рада вимагає від вищого керівництва держави та правоохоронних органів України, зокрема від Президента України, Генерального прокурора України, керівників Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України, терміново дати свою оцінку подіям навколо телеканалу "112 Україна", засудити використання сили та погроз проти журналістів, вжити заходів для встановлення причетних до теракту осіб та їх якнайшвидшого покарання.
  2. Міжнародна редакційна рада вимагає від вищого керівництва держави та органів влади, причетних до діяльності засобів масової інформації в Україні, підтвердити свою прихильність до свободи слова й інших демократичних свобод, які повинні лежати в основі українського суспільства. Ми вважаємо, що саме нехтування владою численних звернень телеканалу про погрози з боку праворадикальних організацій та її бездіяльність у перешкоджанні таким діям призвели до того, що телеканал "112 Україна" було обстріляно з гранатомета.
  3. Міжнародна редакційна рада телеканалу "112 Україна" має намір терміново внести питання придушення свободи слова в Україні, безкарності радикальних організацій та недостатньої безпеки українських журналістів до порядку денного головних європейських і міжнародних організацій, які займаються захистом прав людини та демократичних свобод. Найближчим часом наше звернення буде скеровано Президенту Європейської Комісії, Верховному представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки, Генеральному секретарю Ради Європи, Президенту Парламентської Асамблеї Ради Європи, Голові Комітету Міністрів Ради Європи, Верховному комісару ООН з прав людини, Генеральному секретарю Міжнародної Федерації журналістів, у міжнародні організації Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International, "Репортери без кордонів", а також у Європейську Федерацію журналістів. Також звернення Міжнародної редакційної ради буде скеровано до іноземних дипломатичних представництв в Україні.
  4. Міжнародна редакційна рада висловлює слова підтримки колективу "112 Україна" і запевняє, що докладе всі зусилля для залучення уваги світу до термінового захисту одного з найпопулярніших українських телеканалів, нинішні нападки на який свідчать про серйозну загрозу свободі слова та незалежності ЗМІ в Україні.
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