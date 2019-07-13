Міжнародна редакційна рада "112 Україна" відреагувала на теракт проти телеканалу

Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00

Дмитро Шимків увійшов до наглядової ради Українського фонду стартапів 12:05

У Гройсмана розповіли, де і коли школярам видадуть світловідбиваючі жилети 09:57

"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень на 10,4% на зустрічі із Зеленським 19:02