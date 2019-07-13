За обстрілом "112 каналу" стоять Зеленський і Луценко, які надихнули виконавців, - платформа Бойка

Обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" з гранатомета – це акт відвертого терору та залякування. Натхненниками цього терористичного акту є президент України Володимир Зеленський і генеральний прокурор Юрій Луценко, які розпалювали ворожість щодо низки українських телеканалів, зокрема і до "112 Україна". Про це пише прес-служба Опозиційної платформи - "За життя".

А виконавцями цього нападу є, без сумніву, націонал-радикали, які відчували свою повну безпеку і безкарність під час президентства Петра Порошенка і сьогодні, після заяв президента Зеленського і генпрокурора Луценка, переконалися, що в країні нічого не змінилося.

Цей обстріл, здійснений напередодні прем'єри фільму Олівера Стоуна "Нерозказана історія", – лише одна з багатьох спроб залякати журналістів, змусити їх відмовитися від свого права на свободу слова та об'єктивне висвітлення подій у країні. Цей фільм американського режисера, володаря трьох "Оскарів", викликав істеричну реакцію не лише генерального прокурора Луценка, а й Нацради з питань телебачення і радіомовлення, яка вже погрожує каналу санкціями і позаплановими перевірками.

Канал "112 Україна" – не єдина жертва терору, який надихає нинішня влада, що нічим не відрізняється від колишньої. Усього лише кілька днів тому об'єктом атак став телеканал NewsOne, який планував проведення неполітичного телемосту між простими жителями України і Росії.

"Опозиційна платформа – За життя" заявляє, що тиск на канали, неугодні владі, набув системного, силового і схвалюваного владою характеру. Кінцевою метою такого тиску є знищення інакомислення і вільнодумства в країні, зрощення влади і кримінальних, націонал-радикальних структур. Заявляємо, що наша політична сила боротиметься проти цього. Впевнені, що здорові демократичні сили і на Сході, і на Заході нас у цьому підтримають.

Ми закликаємо весь цивілізований світ засудити наступ на свободу слова і думки в Україні та сказати тверде "ні" розгулу неонацизму в самому центрі Європи.