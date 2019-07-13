Зниження тарифу "Укренерго" знизить ціни електроенергії для промисловості, – Плачков

Постанова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про зниження тарифу НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до падіння ціни електроенергії для промисловості. У цьому впевнений президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

"Це однозначно перерозподілиться для промисловості. Думаю, що десь в районі 5-6% (зниження ціни – ред), ось в цих межах. Однозначно позначиться", - заявив В. Плачков.

Радник міністра енергетики України Сергій Чех вважає, що внаслідок рішення НКРЕКП ціна електроенергії для промисловості знизиться вже з 1 серпня.

"Якщо тариф (тариф "Укренерго" - ред.) знижений, то це, звичайно, призведе до зниження тарифів у кінцевих чеках. Це буде з початку серпня", - повідомив С. Чех.

Нагадаємо, НКРЕКП на засіданні 12 липня прийняла постанову "Про встановлення тарифу на послуги з передачі електроенергії ДП НЕК "Укренерго". Цим документом регулятор знизив тариф "Укренерго" на 10% - з 34,7 до 31,2 коп/кВт-год.

Перегляд Енергетичного балансу країни в плані актуалізації обсягу виробництва електроенергії з відновлюваних джерел дасть можливість знизити тариф "Укренерго" до 23 коп/кВт-год.

Зниження тарифів "Укренерго" є основним інструментом для зниження тарифів на електроенергію для промислових споживачів.

Як повідомлялося раніше, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України готове переглянути поточний Енергетичний баланс у бік зниження частки поновлюваних джерел енергії, за умови, що з такою ініціативою виступить НЕК "Укренерго" або НКРЕКП.