В офісі кандидата в депутати від "Слуги народу" виявили прослушку, - прес-служба

Прес-служба політичної партії "Слуга народу" повідомляє, що в офісі кандидата в депутати Верховної Ради Віктора Романюка, який балотується по мажоритарному округу №58 в Маріуполі, знайшли підслуховуючий пристрій.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці політсили в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Невже конкуренти так бояться, що використовують такі принизливі інструменти?!" - сказано в ньому.

Співробітники офісу кандидата викликали поліцію.

Наразі ведуться слідчі дії.

Офіс перевіряють на наявність інших жучків.

Як повідомляли Українські Новини, перед президентськими виборами в офісі Зеленського виявили елементи прослушки.

Однак СБУ заперечувала прослуховування Зеленського.