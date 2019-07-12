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12 липня 2019, пʼятниця, 22:14 14
Політика 2019-07-13T00:15:02+03:00
Українські Новини
В офісі кандидата в депутати від "Слуги народу" виявили прослушку, - прес-служба

В офісі кандидата в депутати від "Слуги народу" виявили прослушку, - прес-служба

Прес-служба політичної партії "Слуга народу" повідомляє, що в офісі кандидата в депутати Верховної Ради Віктора Романюка, який балотується по мажоритарному округу №58 в Маріуполі, знайшли підслуховуючий пристрій.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці політсили в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Невже конкуренти так бояться, що використовують такі принизливі інструменти?!" - сказано в ньому.

Співробітники офісу кандидата викликали поліцію.

Наразі ведуться слідчі дії.

Офіс перевіряють на наявність інших жучків.

Як повідомляли Українські Новини, перед президентськими виборами в офісі Зеленського виявили елементи прослушки.

Однак СБУ заперечувала прослуховування Зеленського.

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