В офісі кандидата в депутати від "Слуги народу" виявили прослушку, - прес-служба

Прес-служба політичної партії "Слуга народу" повідомляє, що в офісі кандидата в депутати Верховної Ради Віктора Романюка, який балотується по мажоритарному округу №58 в Маріуполі, знайшли підслуховуючий пристрій.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці політсили в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Невже конкуренти так бояться, що використовують такі принизливі інструменти?!" - сказано в ньому.\r\nСпівробітники офісу кандидата викликали поліцію.\r\nНаразі ведуться слідчі дії.\r\nОфіс перевіряють на наявність інших жучків. \r\nЯк повідомляли Українські Новини, перед президентськими виборами в офісі Зеленського виявили елементи прослушки.\r\nОднак СБУ заперечувала прослуховування Зеленського.