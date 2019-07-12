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12 липня 2019, пʼятниця, 21:45 327
Політика 2019-07-12T22:45:02+03:00
Українські Новини
Інна Костиря виступила з ініціативою перевести Київську ОДА в Фастів, - ЗМІ

Інна Костиря виступила з ініціативою перевести Київську ОДА в Фастів, - ЗМІ

Київська обласна державна адміністрація може переїхати з столиці у Фастів.

Про це KV стало відомо з повідомлення на сторінці в Facebook кандидата в народні депутати по 91-му виборчому округу в Київській області Інни Костирі.

Зазначимо, нещодавно президент Володимир Зеленський призначив нового главу Київської обласної державної адміністрації Михайла Бно-Айріана. Крім того, що по країні в цілому, по Київській області зокрема прокотилися нові призначення, варто відзначити, що президент робить акцент не тільки на персоналіях, а й на офісах адміністрацій областей, які, на його думку, повинні змінити місце розташування.

Володимир Зеленський заявив новому губернатору Київської області, що офіс повинен знаходитися не в Києві, а в області, адже, президент переконаний, що для того, щоб розуміти проблеми області – потрібно перебувати там.

З цього приводу також висловилася кандидат в народні депутати по одномандатному 91-му округу Інна Костиря.

"Я повністю підтримую ініціативи президента, дійсно, важко з Києва розуміти проблеми Київської області, адже те, що всім здається, що все поруч і проблеми і завдання однакові – це не так! Хочеться відзначити, щоб це не було формальним виконанням доручення Президента, або імітацією наближення влади до народу, пропоную перенести Київську обласну державну адміністрацію не в Ірпінь, де все зручно, красиво, влаштовано, а, наприклад, у Фастів, де і місто і люди дуже потребують уваги влади", – зазначила кандидат.

За її словами, вона вже спілкувалася з цього питання з місцевими жителями і вони повністю поділяють цю думку.

"Кажуть: "нехай влада подивиться, як ми тут живемо". Дійсно, проблеми таких містечок, як Фастів, мало цікавили попередню владу, адже крім соціально-економічних проблем міста, тут банально немає доріг. І, думаю, якщо новий губернатор кілька днів поїздить на роботу в КОДА, яка буде розташована в Фастові, він відчує на собі критичність і невідкладність вирішення проблем Фастова і місцевих жителів", – резюмувала Інна Костиря.
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