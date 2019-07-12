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  • Київ планує найближчим часом закупити трамваї на суму близько 25 млн євро за кредитні кошти, - Кличко
12 липня 2019, пʼятниця, 20:29 326
Політика 2019-07-12T22:15:02+03:00
Українські Новини
Київ планує найближчим часом закупити трамваї на суму близько 25 млн євро за кредитні кошти, - Кличко

Київ планує найближчим часом закупити трамваї на суму близько 25 млн євро за кредитні кошти, - Кличко

Віталій Кличко. Фото: прес-служба мера
Віталій Кличко. Фото: прес-служба мера

Столиця України, оновлюючи парк комунального громадського транспорту, закуповує трамваї як іноземного виробництва, так і вітчизняного.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, пише сайт Кличка.

Президент зателефонував меру столиці з Дніпра щодо розрахунків за трамваї компанії "Татра-Юг", що виробляють на потужностях ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова".

Мер підкреслив, що головне, чим керується місто, коли закуповує новий транспорт - це його якість і ціна, що їй відповідає.  

"Ми придбали для Києва і польські трамваї всесвітньо відомої компанії PESA, і українські - Львівського заводу "Електрон" і "Татра-Юг" (Дніпро), - зазначив Кличко. - Всі 47 польських трамваїв - сучасних, 4-го покоління, з кондиціонерами, камерами відеоспостереження і WI-FI - курсують на лінії швидкісного трамваю. До вітчизняних же, на жаль, є питання. З 10-ти львівських трамваїв половину постійно ремонтуємо. У "Татра-Юг" ми купили поки один трамвай і внесли за нього передоплату 10 мільйонів гривень. Залишок, і підприємство про це знає, заплатимо після коригування міського бюджету, яке має відбутися на наступній сесії Київради. Також, і я раніше про це говорив, "Татра-Юг" виграла тендер на поставку ще 10-ти трамваїв, які курсуватимуть на Троєщині. На них теж потрібно виділити кошти рішенням Київради при коригуванні бюджету", - зауважив Кличко.

Він також зазначив, що ключовою домовленістю з PESA було, зокрема, створення в Києві сервісного центру з обслуговування трамваїв компанії. І він вже працює. З подальшими  планами крупногабаритної збірки трамваїв у Києві. "Одне з моїх завдань, щоб вулицями української столиці їздили трамваї з написом "Зроблено в Києві", - підкреслив Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що ключовою вимогою тендерів на закупівлю трамваїв є низька підлога. Це вимога сучасних норм - зручність для людей з інвалідністю. А ще два роки тому "Татра-Юг" таких трамваїв запропонувати не могла.

Також Київ планує найближчим часом закупити трамваї на суму близько 25 млн євро за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. На тендерних вимогах, що формулює ЄІБ.

 

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