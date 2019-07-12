Знятого ЦВК з виборів кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького викрили у підробці, – ЗМІ

Знятого Центральною виборчою комісією (ЦВК) України з виборів кандидата в народні депутати від політичної партії "Слуга народу" Олександра Куницького, а також його адвокатів Олександра Перемежко і Тараса Гуменюка викрили в підробці документів, що нібито пояснюють його тривалу відсутність на території України за останні 5 років.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

Народний депутат Андрій Денисенко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook документи, які були подані Олександром Куницьким до ЦВК під час реєстрації кандидатом в нардепи.

Вони датовані 2015 роком. Втім, Денисенко вказав на те, що датою створення електронних файлів значиться 25 червня 2019 року. Нардеп прийшов до висновку, що подані документи є підробленими і не можуть служити поясненням тривалої відсутності Куницького в Україні в 2015 році. Відповідно, згідно з законом, він не може брати участь у виборах.

"Пропоную Вашій увазі отримані докази цинічною підробки паном Куницьким та його довіреною особою Олексієм Курцевим документів. Тим самим, який причетний до різних студентів в Харкові в 2015 році. Зокрема, надаю листування між Куницьким і Курцевим, де ми бачимо підготовку фіктивних наказів, які допомогли проросійському агенту потрапити до ВР. До адвокатів Олександра Перемежко і Тараса Гуменюка, що мають відношення до даної справи та які готували ці документи, будуть окремі питання. Як ми бачимо, 25 червня, ОЗГ в складі Куницького-Курцева і нечистих на руку адвокатів (red check mark) готували накази (red check mark), датовані 2015 роком і які б пояснювали де знаходився пан Куницький більше 180 днів, які так необхідні для того, щоб залишитися кандидатом в депутати", - написав Андрій Денисенко.

У документах, до яких апелює Денисенко, йдеться про оформлення закордонних відряджень для Куницького: з 15 березня по 20 серпня він перебував в Угорщині, з 20 серпня по 8 вересня - в Румунії, з 8 вересня по 5 грудня - друга частина відрядження в Румунії. Денисенко звернув увагу на абсолютну ідентичність наказів про відрядження Куницького. А також опублікував скріншоти, що підтверджують, що датою створення всіх документів значиться один й той же день в 2019 році. Створені документи користувачем "Taras Humeniuk" - транслітерація збігається з ім'ям адвоката Куницького Тараса Гуменюка.

Нагадаємо, 11 липня ЦВК скасувала реєстрацію Олександра Куницького кандидатом в нардепи. До слова, в останній раз Куницький офіційно пояснював свою відсутність в Україні роботою на компанію "1+1 Продакшн".

Тоді як на документах, опублікованих Денисенком, вказана фірма самого екс-кандидата в нардепи. Андрій Денисенко просить ЦВК порівняти обидві редакції документів Куницького: "Видно, справедливо розсудивши, що накази від самого Куницького викличуть обґрунтовані сумніви, було прийнято рішення надати йому накази від ГО "Еліта нації", яку очолює пан Курцев та "1+1 Продакшн". Панове з ЦВК, може, ви порівняєте редакції? Можливо, великі махінатори Куницький і Курцев надаючи вам фальсифікат, навіть не виправили помилки та не змінювали текст?" - заявив нардеп.

Як повідомлялося, раніше Куницький зробив скандальну заяву про анексований Крим, визнавши його частиною Російської Федерації.