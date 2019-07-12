Зеленський помилував переданого з Росії українського політв'язня Литвинова

Президент Володимир Зеленський помилував переданого з Росії українського політв'язня Сергія Литвинова.\r\nПро це написав у соціальній мережі Facebook заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов, передають Українські Новини.\r\nВін опублікував документи, в яких ідеться про те, що 11 липня Зеленський видав указ №517 про помилування Литвинова.\r\nНа підставі цього указу Мін'юст 12 липня доручив керівництву Диканівської виправної колонії (Харківська область) негайно звільнити ув'язненого з-під варти.\r\n"Підписав наказ про негайне звільнення Сергія Литвинова з Диканівської виправної колонії", - резюмував Пєтухов.\r\nРаніше ЗМІ повідомили, що Литвинова було без розголосу передано в Україну з Росії в березні поточного року в порядку передачі засуджених осіб.\r\nВ Україні він був відразу ж поміщений під варту в Диканівській колонії.\r\nУ квітні 2016 року Тарасівський районний суд Ростовської області (Росія) засудив українця Литвинова до 8,5 років позбавлення волі.\r\nЙого було затримано російськими силовиками в 2014 році в Ростовській області за звинуваченням у вбивстві цивільних осіб у складі українського добровольчого батальйону "Донбас".\r\nСуд не знайшов підтвердження цих обвинувачень і в підсумку засудив українця до 8,5 років в'язниці за нібито розбій.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за 2018 рік Порошенко помилував 13 українців.\r\nРаніше Порошенко помилував іранця для обміну на українського моряка Новичкова.