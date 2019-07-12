підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.45
˟
12 липня 2019, пʼятниця, 17:48 6
Президент 2019-07-12T19:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський помилував переданого з Росії українського політв'язня Литвинова

Зеленський помилував переданого з Росії українського політв'язня Литвинова

Президент Володимир Зеленський помилував переданого з Росії українського політв'язня Сергія Литвинова.

Про це написав у соціальній мережі Facebook заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов, передають Українські Новини.

Він опублікував документи, в яких ідеться про те, що 11 липня Зеленський видав указ №517 про помилування Литвинова.

На підставі цього указу Мін'юст 12 липня доручив керівництву Диканівської виправної колонії (Харківська область) негайно звільнити ув'язненого з-під варти.

"Підписав наказ про негайне звільнення Сергія Литвинова з Диканівської виправної колонії", - резюмував Пєтухов.

Раніше ЗМІ повідомили, що Литвинова було без розголосу передано в Україну з Росії в березні поточного року в порядку передачі засуджених осіб.

В Україні він був відразу ж поміщений під варту в Диканівській колонії.

У квітні 2016 року Тарасівський районний суд Ростовської області (Росія) засудив українця Литвинова до 8,5 років позбавлення волі.

Його було затримано російськими силовиками в 2014 році в Ростовській області за звинуваченням у вбивстві цивільних осіб у складі українського добровольчого батальйону "Донбас".

Суд не знайшов підтвердження цих обвинувачень і в підсумку засудив українця до 8,5 років в'язниці за нібито розбій.

Як повідомляли Українські Новини, за 2018 рік Порошенко помилував 13 українців.

Раніше Порошенко помилував іранця для обміну на українського моряка Новичкова.

Більше новин про: Володимир Зеленський український політв'язень Помилування

Архів
Новини
Знятого ЦВК з виборів кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького викрили у підробці, – ЗМІ 19:36 Документ
Нацполіція передала до суду протокол про корупцію Ситника 19:07
В НБУ відповіли на звинувачення у використанні на 1 000 гривень неліцензійного шрифту 18:47
Зеленський противиться пошуку взаєморозуміння і встановленню миру через діалог, – Ляшенко 18:47
Представник проекту ЄС похвалив АМКУ за роботу над впровадженням правил держдопомоги 18:45
більше новин
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00
Дмитро Шимків увійшов до наглядової ради Українського фонду стартапів 12:05
Незначна тріщина в паркані не впливає на безпеку конструкції пішохідно-велосипедного моста, – КМДА 15:53
Зеленський підтвердив, що "телефонне право" в Україні як і раніше працює, – Якубін 16:28
У Гройсмана розповіли, де і коли школярам видадуть світловідбиваючі жилети 09:57
більше новин
Міст Кличко. Фото: Інформатор
У Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і провисли троси 08:15
Українські миротворці місії ООН в ДР Конго поповнили запаси необхідного майна: з дому прилетіла "вантажівка" 08:21 Фото
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Рада ухвалила Виборчий кодекс 12:15
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00
Представники бізнес-спільноти вимагають від ДБР розслідувати участь Мін'юсту в рейдерських схемах 11:09
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok