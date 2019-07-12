Зеленський помилував переданого з Росії українського політв'язня Литвинова

Президент Володимир Зеленський помилував переданого з Росії українського політв'язня Сергія Литвинова.

Про це написав у соціальній мережі Facebook заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов, передають Українські Новини.

Він опублікував документи, в яких ідеться про те, що 11 липня Зеленський видав указ №517 про помилування Литвинова.

На підставі цього указу Мін'юст 12 липня доручив керівництву Диканівської виправної колонії (Харківська область) негайно звільнити ув'язненого з-під варти.

"Підписав наказ про негайне звільнення Сергія Литвинова з Диканівської виправної колонії", - резюмував Пєтухов.

Раніше ЗМІ повідомили, що Литвинова було без розголосу передано в Україну з Росії в березні поточного року в порядку передачі засуджених осіб.

В Україні він був відразу ж поміщений під варту в Диканівській колонії.

У квітні 2016 року Тарасівський районний суд Ростовської області (Росія) засудив українця Литвинова до 8,5 років позбавлення волі.

Його було затримано російськими силовиками в 2014 році в Ростовській області за звинуваченням у вбивстві цивільних осіб у складі українського добровольчого батальйону "Донбас".

Суд не знайшов підтвердження цих обвинувачень і в підсумку засудив українця до 8,5 років в'язниці за нібито розбій.

Як повідомляли Українські Новини, за 2018 рік Порошенко помилував 13 українців.

Раніше Порошенко помилував іранця для обміну на українського моряка Новичкова.