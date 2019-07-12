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12 липня 2019, пʼятниця, 18:47 399
Політика 2019-07-12T19:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський противиться пошуку взаєморозуміння і встановленню миру через діалог, – Ляшенко

Зеленський противиться пошуку взаєморозуміння і встановленню миру через діалог, – Ляшенко

Президент України Володимир Зеленський перешкоджає діалогу та пошуку порозуміння, необхідного для встановлення миру. Таку думку висловив політичний експерт Гліб Ляшенко в соціальній мережі Facebook.

"Незважаючи на несподіваний і навіть сенсаційний телефонний дзвінок (президенту Росії Володимиру Путіну, – ред.), майже всі останні події говорять про те, що президент Зеленський перешкоджає діалогу та пошуку порозуміння, які потрібні для встановлення миру в Україні. Що зробив Зеленський, коли Медведчук звільнив полонених? Разом зі своєю PR-обслугою звинуватив того у всіх гріхах, прирівняв допомогу Медведчука полоненим мало не до держзради", – написав Ляшенко.

За його словами, влада в країні на чолі з Зеленським не робить кроків зі встановлення миру.

"Цікаво, хто насправді зрадник інтересів України – Медведчук і Бойко, які їздять в Росію і домовляються про зниження цін на газ і звільнення полонених, або Зеленський, який пасивно сидить в кабінеті і їздить тільки покрасуватися перед європейськими політиками або попозувати в касці на передовій? Все це ми вже бачили при Порошенко – результат нульовий. І Зеленський тепер йде тим же шляхом", - продовжує експерт.

Політичний експерт вважає, що телеміст між Україною і Росією є не самою поганою ідеєю.

"Що робить Зеленський, коли український і російський телеканали домовляються про телеміст? Телеміст між простими людьми, політиками, з метою знайти порозуміння, точки дотику, відродити діалог. Зеленський потурає радикалам, які погрожують журналістам і посягають на свободу ЗМІ. Зеленський не намагається домовитися про те, щоб переговори з Росією велися хоч в якомусь форматі, не прагне вести діалог, а просто підстьобує агресивних людей до прояву ще більшої агресії", – зазначив політолог.

Він висловив упевненість, що насправді Зеленському не потрібен мир в Україні.

"Дії нашого президента говорять лише про те, що Зеленському мир потрібен приблизно так само, як його попереднику Порошенко. А телефонний дзвінок за 10 днів до виборів – гарний піар на насолоду електорату", – сказав Гліб Ляшенко.
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