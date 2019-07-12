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12 липня 2019, пʼятниця, 18:29 321
Економіка 2019-07-12T20:00:02+03:00
Українські Новини
Кабінет міністрів спростував заяву Укренерго про зростання тарифів у новому енергоринку

Кабінет міністрів спростував заяву Укренерго про зростання тарифів у новому енергоринку

Заяви керівництва державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про нібито зростання на 30% вартості електроенергії для промислових споживачів через запуск прозорого ринку електроенергії  є некоректними. Про це йде мова в офіційній заяві Кабінету міністрів України, розміщеній на офіційному сайті

"Як свідчать дані аналізу ситуації від Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, розрахунок "Укренерго" базується на результатах торгів на Українській енергетичній біржі, коли цінова пропозиція дорівнювала ціні на електроенергію за умов пікових навантажень – 2375 грн\мВт. Але ця пропозиція, як виявилося, була ситуативною і не була підтримана ринком. Продавець електроенергії – ПАТ "Центренерго" – знизив ціну до середньозваженої, і за перші сім днів функціонування ринку електроенергії "Центренерго" продавав електроенергію по середньозваженій ціні в 1599 грн\мВт рівним графіком. При цьому ця вартість, як показує аналіз виробничих процесів, може і далі знизитися – до 1300 грн\мВт. В компанії "Центренерго" планують знизити ціну до заявленого показника вже у найближчі місяці".

Таким чином, йдеться у заяві, Укренерго апелює до некоректних показників. "Виходить, що розрахунки НЕК "Укренерго" щонайменше некоректні, адже апелюють до некоректних цінових показників. Більше того, сьогодні, коли ринок електроенергії функціонує всього два тижні, говорити про зростання ціни в принципі недоречно, адже не вступила в силу низка інших супутніх ринковим процесам факторів – як наприклад, ціна на балансуючому ринку або місячний баланс. Робити будь-які цінові оцінки можна лише після щонайменше місяця роботи ринку", - пише урядовий портал.

Як повідомляли ЗМІ, вчора виконуючий обов'язків директора НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що середньозважена ціна на електричну енергію для промисловості зросла на 29,22%, або на 472 гривні/МВт-год до 2 090 гривень/МВт-год після запуску нової моделі ринку.

Нагадаємо, сьогодні торги на ринку "на добу наперед" завершились середньозваженою ціною у 1149 грн/кВт-год, що майже на 30% нижче вчорашніх торгів.
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