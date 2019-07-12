Блогер викрив "ферму тролів", яка освоювала на виборах 270 тис. щомісяця

Відомий одеський блогер Alexander Kovalenko оприлюднив на своїй сторінці у Facebook робочу переписку з інтернет-месенджера Telegram, в якій йдеться про роботу "ферми тролів" що опрацьовує пости у соцмережах: публікує позитивні меседжів за Анатолія Гриценка, а негативні - проти Ігоря Смешка.

"Виходить такий собі спаринг колишнього міністра оборони проти колишнього начальника військової розвідки та екс-глави СБУ. Полковник проти генерал-полковника", - пише Alexander Kovalenko.

З оприлюдненої переписки видно як відбувається формування меседжів з дискредитації Ігоря Смешка, на підтримку Анатолія Гриценка і координується робота по їх поширенню. Хто є виконавцем, а саме, що за PR-компанія, назва, адреса "ферми" і прізвища координаторів так само були повідомлені. Тому, якщо у ЗМІ є бажання відвідати даний об'єкт на Подолі - ласкаво просимо.



Ми перевірили цю інформацію. Виявилось, що "тролі" працювали, зокрема, в коментарях під постами видання "Українська правда". Під постом з новиною "Рейтинги партій Порошенка і Смешка падають" вони просували меседжі за партію Гриценка "Громаднська позиція" та поливали брудом партію "Сила і Честь" та Ігоря Смешка особисто. Наприклад, там були такі коментарі (стилістика та мова оригіналу): "Смешко предатель Украины. Кремлю служит овчарка паршивая"; "Да пусть падают рейтинги этих двух чмошников. А других нормальных, как Гриценка например, пусть подымаются", "Смешка вообще не должны били допускать до выборов. Это же бред. Пропутиновских агентов выставлять на выборы"; "Смішко агент кремля , який в парламенті буле лише знищувати державу".Ці меседжі також підтверджують й іншу частину переписки – перелік тем та меседжів, які "тролі" мають використовувати в своїй роботі. Наприклад, координатор "тролів" під іменем Сергій Казик навів такі меседжі (мова оригіналу):

"Топим за Гриценко и хейтим Смешко" с последующим перечислением нарративов:

- за Смешко стоит Медведчук и Пинчук, которые через него хотят завести старые кадры Януковича во власть

- Смешко – "подставной кандидат, которого создали специально против Гриценко"

- он продает места в списке

- он работал при Порошенко, выходил на 112 канале.

- Смешко является якобы кандидатом пророссийской направленности – поэтому ему следует приписывать связи с КГБ (хотя на самом деле он работал в военной разведке - прямом конкуренте КГБ)".

Окрім цього, виходячи з поширеної переписки, "тролям" була дана команда "хейтити" (від англійського "to hate" - ненавидіти) керівника виборчого штабу партії "Сила і Честь" Дмитра Гордона. Але з без використання ненормативної лексики та відвертих образ.

В оприлюднених копіях переписки присутня і звітність роботи "ферми тролів": "1 фб Смешко 25", "6 фб Смешко 25", "7 фб Смешко 25" і т.д. Ці цифри означають, що на під тим або іншим записом на сторінці Смешко залишено 25 коментарів. В цілому, норма денної зміни - 300 коментарів, нічний - 200 коментарів.

Цікава і приблизна вартість роботи такої "ферми тролів". Як стало відомо з оприлюдненої інформації, там працюють молоді люди у три зміни (по 10 чоловік на зміну) з оплатою близько 9000 грн на місяць. Виходить, що місяць роботи такої "ферми" становить близько 270 000 гривень на місяць.

Ми зв’язалися з людиною, яка оприлюднила цю інформацію. Ця людина боїться за своє життя, але готова анонімно дати інтерв'ю. При цьому ця людина продовжує збирати докази і досліджує тему чорного піару в парламентській кампанії взагалі, і проти Смешка і його партії зокрема.

Нагадаємо, нещодавно Інститут Масової Інформації провів дослідження онлайн-медіа на предмет публікацій матеріалів з ознаками чорного піару. Згідно з результатами дослідження, одну з найбільших атак чорних піарщиків зазнають партія "Сила і Честь" та особисто Ігор Смешко – вони займають третє місце серед усіх політиків та політсил, проти яких використовуються засоби контрагітації.