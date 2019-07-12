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12 липня 2019, пʼятниця, 18:24 340
Політика 2019-07-12T18:36:47+03:00
Українські Новини
Блогер викрив "ферму тролів", яка освоювала на виборах 270 тис. щомісяця

Блогер викрив "ферму тролів", яка освоювала на виборах 270 тис. щомісяця

Відомий одеський блогер Alexander Kovalenko оприлюднив на своїй сторінці у Facebook робочу переписку з інтернет-месенджера Telegram, в якій йдеться про роботу "ферми тролів" що опрацьовує пости у соцмережах: публікує позитивні меседжів за Анатолія Гриценка, а негативні - проти Ігоря Смешка.

"Виходить такий собі спаринг колишнього міністра оборони проти колишнього начальника військової розвідки та екс-глави СБУ. Полковник проти генерал-полковника", - пише Alexander Kovalenko.

З оприлюдненої переписки видно як відбувається формування меседжів з дискредитації Ігоря Смешка, на підтримку Анатолія Гриценка і координується робота по їх поширенню. Хто є виконавцем, а саме, що за PR-компанія, назва, адреса "ферми" і прізвища координаторів так само були повідомлені. Тому, якщо у ЗМІ є бажання відвідати даний об'єкт на Подолі - ласкаво просимо.


Ми перевірили цю інформацію. Виявилось, що "тролі" працювали, зокрема, в коментарях під постами видання "Українська правда". Під постом з новиною "Рейтинги партій Порошенка і Смешка падають" вони просували меседжі за партію Гриценка "Громаднська позиція" та поливали брудом партію "Сила і Честь" та Ігоря Смешка особисто. Наприклад, там були такі коментарі (стилістика та мова оригіналу): "Смешко предатель Украины. Кремлю служит овчарка паршивая"; "Да пусть падают рейтинги этих двух чмошников. А других нормальных, как Гриценка например, пусть подымаются", "Смешка вообще не должны били допускать до выборов. Это же бред. Пропутиновских агентов выставлять на выборы"; "Смішко агент кремля , який в парламенті буле лише знищувати державу".Ці меседжі також підтверджують й іншу частину переписки – перелік тем та меседжів, які "тролі" мають використовувати в своїй роботі. Наприклад, координатор "тролів" під іменем Сергій Казик навів такі меседжі (мова оригіналу):

"Топим за Гриценко и хейтим Смешко" с последующим перечислением нарративов:
- за Смешко стоит Медведчук и Пинчук, которые через него хотят завести старые кадры Януковича во власть
- Смешко – "подставной кандидат, которого создали специально против Гриценко"
- он продает места в списке
- он работал при Порошенко, выходил на 112 канале.
- Смешко является якобы кандидатом пророссийской направленности – поэтому ему следует приписывать связи с КГБ (хотя на самом деле он работал в военной разведке - прямом конкуренте КГБ)".

Окрім цього, виходячи з поширеної переписки, "тролям" була дана команда "хейтити" (від англійського "to hate" - ненавидіти) керівника виборчого штабу партії "Сила і Честь" Дмитра Гордона. Але з без використання ненормативної лексики та відвертих образ.

В оприлюднених копіях переписки присутня і звітність роботи "ферми тролів": "1 фб Смешко 25", "6 фб Смешко 25", "7 фб Смешко 25" і т.д. Ці цифри означають, що на під тим або іншим записом на сторінці Смешко залишено 25 коментарів. В цілому, норма денної зміни - 300 коментарів, нічний - 200 коментарів.

Цікава і приблизна вартість роботи такої "ферми тролів". Як стало відомо з оприлюдненої інформації, там працюють молоді люди у три зміни (по 10 чоловік на зміну) з оплатою близько 9000 грн на місяць. Виходить, що місяць роботи такої "ферми" становить близько 270 000 гривень на місяць.

Ми зв’язалися з людиною, яка оприлюднила цю інформацію. Ця людина боїться за своє життя, але готова анонімно дати інтерв'ю. При цьому ця людина продовжує збирати докази і досліджує тему чорного піару в парламентській кампанії взагалі, і проти Смешка і його партії зокрема.

Нагадаємо, нещодавно Інститут Масової Інформації провів дослідження онлайн-медіа на предмет публікацій матеріалів з ознаками чорного піару. Згідно з результатами дослідження, одну з найбільших атак чорних піарщиків зазнають партія "Сила і Честь" та особисто Ігор Смешко – вони займають третє місце серед усіх політиків та політсил, проти яких використовуються засоби контрагітації.
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