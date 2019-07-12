У "Філіп Морріс" стурбовані тиском на керівництво ДФС

В американській компанії "Філіп Морріс" стурбовані тиском на керівництво Державної фіскальної служби (ДФС) України з приводу мирової угоди між тютюновим гігантом та ДФС.

Про це сьогодні під час зустрічі з виконуючим обов'язки голови ДФС Олександром Власовим повідомив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Міхаліс Александракіс.

За його словами, мирова угода є свідченням готовності і ДФС, і держави загалом створювати таке середовище, яке заохочуватиме міжнародних інвесторів приходити в країну.

"У нас є виробничі центри в багатьох країнах світу. Якщо ми говоримо про наслідки цієї мирової угоди, тут слід зазначити, що головний наслідок – це те, що ми продовжуємо бізнес в Україні. Ми маємо свій виробничий центр, працевлаштовуємо близько 1 500 людей на своєму виробництві і на нашому підприємстві загалом. Ми продовжуємо сплачувати податки до державного бюджету. Ми є найбільшим платником податків", - зазначив керівник "Філіп Морріс Україна".

Очільник компанії зазначив, що керівництво ДФС робить правильні кроки, які залучають іноземних інвесторів, що створює належне середовище для того, щоб локальні інвестори також здійснювали свою інвестиційну діяльність.

"Це реальні практичні дії, які є свідченням прагнення підтримувати інвестиційний клімат. І я дуже вдячний за здійснення цих дій. Я був стурбований, коли почув від своїх колег, що були якісь запитання і дії щодо з’ясування обставин укладання мирової угоди, який був процес, який привів до укладання угоди. Я зі свого боку хочу наголосити, що ми повністю відкриті і готові надати відповідь на будь-які запитання, з якими до нас можуть звертатися компетентні органи з приводу процесу. Бо ми є міжнародною компанією, і те, як ми ведемо свій бізнес, є повністю відкритим і прозорим. Ми готові відповісти на будь-які запитання в межах слідчих дій. На жаль, деякі люди бачать політику, а також якісь теорії змов у деяких речах. Але при цьому не враховують той величезний вплив, який ця угода справила на інвесторів, що вже працюють в Україні, і тих, що розглядають можливість виходити на український ринок", - розповів Міхаліс Александракіс.

За словами керівника компанії, минулого тижня на зустрічі бізнесу з новим послом США в Україні мирова угода згадувалась як один із позитивних сигналів щодо інвестиційного клімату в країні.

Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, Державне бюро розслідувань провело обшуки у ДФС, на Харківській митниці та у Головному управлінні ДФС у Харківській області. За версією слідчих, керівництвом ДФС України прийнято рішення про скасування фінансових санкцій стосовно великого міжнародного виробника тютюнової продукції, що призвело до можливого недоотримання коштів у держбюджет.