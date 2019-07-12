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12 липня 2019, пʼятниця, 18:07 155
Вибори 2019-07-12T20:00:02+03:00
Українські Новини
Кандидат у нардепи Ганна Пуртова заявила, що пішла в політику, щоб змінити ситуацію з масовим від'їздом молоді

Кандидат у нардепи Ганна Пуртова заявила, що пішла в політику, щоб змінити ситуацію з масовим від'їздом молоді з України

Ганна Пуртова. Фото: politeka.net
Ганна Пуртова. Фото: politeka.net

Талановиті та працьовиті молоді люди, які необхідні в Україні, виїжджають працювати за кордон, не бачачи перспектив в Україні.

Про це заявила кандидат в народні депутати по мажоритарному виборчому округу №221 Ганна Пуртова.

"Я ніколи не замислювалася про політику. Але, спілкуючись з подругами, у яких діти вже виросли, я чула приблизно одне й те ж: моя донька чи син не хочуть залишатися в Україні та поїдуть працювати за кордон. А адже я знаю цих дітей - вони яскраві, талановиті, працьовиті! Така молодь потрібна саме тут, але вони їдуть, не бачачи в Україні перспективи", - сказала вона.

За її словами, саме це підштовхнуло її до того, щоб задуматися про політику.

"Тоді я й задумалася про себе: у мене 2 дівчинки, які можуть виїхати. Їх сім'ї, а значить та мої онуки, можуть взагалі жити не в Україні. І тут я зрозуміла - з мене досить! Мені не подобається ця тенденція, коли всі їдуть, тому що в майбутньому я бачу себе щасливою бабусею в оточенні дітей та онуків. Це і підштовхнуло мене до думки про політику. Завдяки програмі "Соціальний ліфт", я стала частиною великої команди партії "Слуга народу", ідеї якої я поділяю, що мені зрозумілі та близькі. У мене є 5 років, щоб все змінити, і я рішуче налаштована це зробити!" - додала Пуртова.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.

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