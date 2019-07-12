Суд в Італії засудив до 24 років в'язниці українського військового Марківа

Суд міста Павії (Італія) засудив до 24 років позбавлення волі військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа, обвинуваченого в причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі.

Про це він написав у Facebook голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, присутній на оголошенні вироку, передають Українські Новини.

"Жахлива новина! Італійський суд засудив Віталія Марківа до 24 років ув'язнення", - повідомив він.

Крім того, суд вирішив відправити запит правоохоронцям на початок кримінального переслідування депутата Верховної Ради, екс-бійця Нацгварії Богдана Матківського.

Після оголошення вироку адвокату українського військового Рафаеле Делла Валле стало погано в залі суду.

(Новина доповнена подробицями)

Як повідомляє "Радіо Свобода", під час сьогоднішнього засідання суддя надала заключне слово підсудному. Віталій Марків сказав, що він не хоче вдаватися у подробиці, оскільки його адвокати все донесли під час дебатів.

"Я звичайний солдат і патріот моєї країни, довіряю італійському правосуддю і чекаю на ваше рішення", – сказав український військовий.

5 липня завершилися судові дебати у справі Марківа – його обвинувачують у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом у 2014 році.

Адвокатка Марківа Донателла Рапетті попросила суд визнати свого підзахисного невинуватим. Згідно з позицією захисту, немає підтверджень, що Роккеллі та його супутник росіянин Андрій Миронов загинули внаслідок обстрілу саме з українського боку.

Інший адвокат, Нікколо Бертоліні Клерічі, вказував на свідчення про те, що Марків радив іншим журналістам не їхати до небезпечної зони – це, за його словами, ставить під сумнів ймовірність того, що нацгвардієць умисно міг нашкодити працівникам ЗМІ.

Водночас обвинувачення вимагало визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув’язнення.

Два роки нацгвардієць Віталій Марків з українським та італійським громадянством перебував під вартою у міланський в’язниці. Протягом року, відколи триває процес у Павії, відбулися 17 засідань.

Як повідомляли Українські Новини, раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд Італії працює над тим, щоб скасувати дію міжнародних санкцій проти Росії.